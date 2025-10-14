Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: ""Filistin'in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de sağlanan ateşkese ilişkin, "Beklentimiz, katliamların tamamen durması, insani yardımların ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz sağlanması, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve Gazze'nin Filistin toprağı olarak muhafaza edilmesi. Bunun dışında bir şey istemek zaten Filistin davasını terk etmek, Filistin'i yalnızlaştırmak ve İsrail'in kayığına binmektir." dedi.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 9-12 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği İspanya ve Belçika temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Madrid'te Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katıldığını, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal'in Başkanı Pedro Sanchez'le görüştüğünü anlatan Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenledikleri mitinglerin 61'incisini de Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirdiklerini aktardı. Özel, Madrid ve Brüksel programlarının yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Son iki yıldır yurt dışında Türkiye'nin tezlerini, Kıbrıs, Azerbaycan, Filistin meselelerindeki tutumunu, Eurofighter tedariki konusundaki talebini, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasındaki haksızlık ile egemenlik haklarına ilişkin tüm konularda en net şekilde konuştuklarını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidarlarının ve ittifaklarının bu konudaki yaklaşımını bugün Sayın Devlet Bahçeli grup toplantısında açık açık söyledi. Dedi ki, 'Kol kırılsın, yen içinde kalsın istiyoruz.' İnsan gerçekten duyduğuna, gördüğüne inanamıyor. Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan, kırılan kol, kırılan kalp bizim, saldırılan haysiyet bizim, aşağılananlar bizim arkadaşlarımız, aileleriyle tehdit edilenler bizim arkadaşlarımız ama diyorsunuz ki 'Sizin kol kırılsın, bizim yenin içinde kalsın."

Özel, partisinin hakkını sonuna kadar arayacağını söyledi.​​​​​​​

Türkiye'nin menfaatlerini içerde de dışarda da savunmaya büyük bir özgüvenle devam edeceklerini dile getiren Özel, "Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz. Şimdilik, ilk sandığa kadar. Yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz." dedi.

"Biz de 'peki' dedik, takip ediyoruz"

Gazze'de sağlanan ateşkese değinen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazze'de iki yıldır İsrail'in soykırımı var, katliamı var. Mısır'da bir ateşkes mutabakatı imzalandı. Biz ilk baştan beri bu sürece hep şöyle yaklaşıyoruz; bu adil bir barış değil ama Aliya İzzetbegoviç'in söylediği gibi kötü bir barış, süren bir savaştan iyidir. 67 binden fazla Filistinli ölmüş, yarısı kadın ve çocuk. Bundan sonra ölümler durdurulamıyordu, Gazze tamamen sürülüp gidiyordu ve Trump'ın oradaki hayalleri ortadaydı. Kan akmamasına, çocukların açlıktan ölmemesine, kadınların ölmemesine, ekmek kuyruğundakilerin taranmamasına bir umut varsa 'peki' dedi bütün dünya. Mahmud Abbas bile 'peki' dedi. Biz de 'peki' dedik, takip ediyoruz. Beklentimiz, katliamların tamamen durması, insani yardımların ve sağlık hizmetlerinin eksiksiz sağlanması, bağımsız bir Filistin devletinin tanınması ve Gazze'nin Filistin toprağı olarak muhafaza edilmesi. Bunun dışında bir şey istemek zaten Filistin davasını terk etmek, Filistin'i yalnızlaştırmak ve İsrail'in kayığına binmektir."

Özel, Filistin'in dostu olduklarını, zalimlerin de karşısında durduklarını vurgulayarak, "Trump'tan medet umanlara söylüyoruz. Mübarek olsun Trump'ınız. Onun da karşısındayız, sizin de karşınızdayız. Amerika'nın başkanından çekinseydik Kıbrıs Barış Harekatı yapılamazdı. Dünyanın devletlerinden, krallarından, liderlerinden çekinseydik Milli Mücadele başarılı olamazdı. Kimse korkmasın. Türkiye'nin çıkarları CHP'ye emanettir." sözlerini sarf etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen ve 43 madencinin yaşamını yitirdiği patlamanın 3. yılı olduğuna işaret eden Özel, "Soma'daki maden kazasından bugüne kadar madenlerde iş güvenliği konusunda bir arpa boyu yol alınamadığını" savundu.

Özel, Amasra'daki maden kazasına ilişkin davada yargılanan sanıklara verilen cezaların yürekleri soğutmadığını söyledi.

AK Parti'li ve MHP'li seçmene seslenen Özgür Özel, "Hiç kimse, 'Yarın CHP gelince acaba bize bir şey olur mu?' endişesine kapılmasın." ifadelerini kullandı.

Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye ile Belçika'daki emekli aylığı ve asgari ücret tutarlarını, satın alma gücü ile kıyasladı.

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki soruşturma sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve tutuklanması konusunda eleştirilerde bulunan Özel, ekonomi politikalarını da değerlendirdi.

Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile vergileri eleştiren Özel, vergi sistemini değiştirmeye talip olduklarını söyledi.

Özel, vatandaşın gerçek gündeminin "geçim derdi" olduğunu dile getirerek, "Vatandaş, tarihin en büyük borç batağında. İcra takibine alınan batık kredi 500 milyar lirayı geçmiş. Bireysel kredi borcu 5,3 trilyon lira ile kendi rekorunu kırdı geçen ay. Yılın ilk 8 ayında 2 milyon yeni kişi icra takibine alındı. İcradaki dosya sayısı 24 milyon 645 bine çıkmış. Nüfusa oranlandığında 10 kişiden 3'ünün icra dosyası var." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında açılan "kooperatif" davasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun tutuklu yargılanmasına tepki gösteren Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özel, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinerek, şunları söyledi:

"Komisyona girerken de söyledik, bütün muhataplara da söyledik. 'Anayasa tartışmalarına girmeyiz, varsanız biz yokuz.' dedik. Oradaki güvenceden sonra buradayız. 'Terörsüz Türkiye' ama 'demokratik Türkiye' dedik. Bir yandan ayların boşa gittiği bir yandan farklı hesapların yapıldığı bir yerde değiliz. Devlet Bey kendi söylediklerine, yaptıklarına bakmaz, efendim 'Maksimalist talepler olmasın.' Hangisi maksimalist talep? Demokrasi, kardeşlik, eşitlik istemek ne zaman maksimalist talep oldu? Bir maksimalizim varsa, dünkü söylemi ile bugünkü söylemi arasında farka, bir yıl önceki prompter konuşmasıyla bugünkünü karşılaştırarak, hatta prompterden çıkarak kullandığı ifadelere bakarak bakacak."

Türkiye'deki gençlerin birlikte yaşama iradesi olduğunu dile getiren Özel, "Kürt'ü ile Türk'ü ile Laz'ı ile Çerkez'i ile Alevi'si ile Sünni'si ile gençlerin çağı yakalaması, teknolojiye erişmesi, en iyi eğitimi alması lazım. Bütün imkanlarıyla bu ülkenin gençlerinin geleceğe güven duyması lazım. Beka sorunu, dünyanın diğer ülkelerinin Türkiye'de hayal kurması değil, bu ülkenin gençlerinin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurmasıdır. Bunun önüne geçilmesi lazım." ifadelerini kullandı.