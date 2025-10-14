BIST 10.306
İsrail’in Eurovision oylamasına ateşkes ayarı

Avrupa Yayın Birliği, üye ülkelerin tepkilerinin ardından İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmamasına ilişkin yapılacak oylamanın ateşkes nedeniyle aralık ayına ertelendiğini duyurdu.

İsrail’in 70 bine yakın masum sivili katlettiği soykırımı ateşkesle sonlanırken, Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne almasına izin verilip verilmeyeceğine ilişkin kasımda yapılması planlanan oylamanın aralık ayına ertelendiğini açıkladı.

İspanya lideri Sanchez’den ‘Barış oldu diye cezasızlık olmaz’ sözleri: Gazze'deki soykırımın baş aktörleri hesap vermeli

Açıklamada, "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusunda üyeleri arasında yüz yüze bir toplantı düzenlenmesi gerektiğine karar verdi" şeklinde kaydedildi.

OLAĞAN GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK

EBU Yönetim Kurulu'nun, olağanüstü bir toplantı düzenlemek yerine konuyu aralıkta yapılacak olağan genel kurulun gündemine almayı kararlaştırdığı kaydedildi. 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na başkenti Viyana'da ev sahipliği yapacak Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'den yapılan açıklamada, "ORF, kararı memnuniyetle karşılıyor" denildi.

BİRÇOK ÜLKE İSRAİL'İ İSTEMİYOR

İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze’deki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

Eurovision'da İsrail boykotuna Hollanda'da katıldı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise bu ülkelerin aksine İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söylemişti.

Yarışmayı düzenleyen EBU, tüm katılımcı ülkelerin kasımda bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapılacağını bildirmişti.

