Arda'ya yol göründü! Real Madrid'den Arda Güler resti!

Milli takımın yıldızı Arda Güler cephesinde sular ısınıyor. Newcastle, Milan, Borussia Dortmund, Leipzig, Tottenham ve Arsenal, milli yıldız Arda Güler'i transfer etmek için ellerinden geleni yapıyor. Ancak Real Madrid’in tutumu net...

Real Madrid’de futbolcular arasında rekabet çok yoğun ve otoritelere göre; Bellingham’ın dönüşü, Arda Güler’in formasını tehlikeye atabilir. Her şey dört orta saha oyuncusuyla mı yoksa üç orta saha oyuncusuyla mı oynayacağı konusunda kararsız olan Xabi Alonso’nun duruşuna bağlı olacak. Üç orta saha ile oynarsa Tchouameni veya Valverde feda edilmeyecek. Dolayısıyla Arda’ya kulübe yolu gözükecek.

'GEREKİRSE BELLINGHAM GİDER'

Newcastle, Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Tottenham ve Arsenal, Arda’yı yakından takip ediyor. Özellikle Tottenham ve Arsenal, Arda Güler’i kadrolarına katmak için ellerinden geleni yapmaya istekli görünüyor. Arda da yedek kalırsa Real Madrid’den ayrılıp, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan ve önemli şampiyonluklar için mücadele etme şansı olan büyük bir kulübe gitmeyi düşünebilir. Ama Xabi Alonso’nun duruşu net:

“Arda satılık değil. Gerekirse Bellingham gider ama Arda bu takımda kalır.”