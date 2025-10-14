Tekirdağ'a su sağlayan barajda alarm

Kuraklığın etkisini en net gösterdiği bölgelerden biri olan Tekirdağ’daki Naip Barajı’nda su seviyesi alarm seviyesine geriledi. Barajda ölü hacimdeki suyun kullanılmaya başlanmasıyla kuruyan alanlarda çatlaklar ve adacıklar oluştu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine içme suyu sağlayan Naip Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi hızla azaldı. Barajda artık ölü hacimdeki su kullanılmaya başlandı.

Kentte uzun süredir etkili olan yağışsız hava, Naip Barajı’nı adeta kuruma noktasına getirdi. Su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle barajın bazı bölgelerinde toprak tamamen açığa çıktı, kuruyan alanlarda derin çatlaklar oluştu. Baraj gövdesi çevresinde daha önce suyla kaplı olan bölümlerde küçük adacıklar ve bataklık görünümleri dikkat çekti.

Dronla görüntülenen barajda suyun kritik seviyelere gerilediği gözlenirken, yetkililer vatandaşlara suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaları çağrısında bulundu.