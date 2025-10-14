İHH, Filistin'de 26 bin 531 yetim çocuğa her ay destek oluyor

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Filistin'de 26 bin 531 çocuğa her ay düzenli destek ulaştırıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İHH, uzun yıllardır Filistin ve Gazze'de yetimlere yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor.

Yetim Sponsorluk Sistemi Projesi kapsamında, 25 bin 929'u Gazze'de olmak üzere Filistin'de toplam 26 bin 531 yetim çocuğa düzenli destek veriliyor. Projeyle Türkiye dahil 43 ülkede 130 binden fazla yetime her ay düzenli destek ulaştırılıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrasındaki süreçte Gazze'de uyguladığı soykırım sebebiyle İHH'nın desteklediği 355 yetim çocuk ile 283 yetim annesi ise şehit oldu.

Filistin'te 7 Ekim'den bu yana 50 bine yakın çocuk daha yetim kalırken, İHH tarafından, bu süreçte 10 bin yetim çocuk tespit edilerek sponsorluk sistemine dahil edildi. Bu çocuklardan 4 bin 700'ü için sponsor ihtiyacı sürüyor.

Bir yetimin sponsorluk bedelinin aylık 800 lira olduğu sistemde, hayırseverler, İHH'nın internet sitesi üzerinden ya da derneği arayarak sponsorluk başvurusunda bulunabiliyor.