Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de evlerine dönmeye çalışan 7 Filistinliyi öldürdü

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen evlerine dönmeye çalışan Filistinlilere açtığı ateş sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, kuzeydeki Gazze kentine bağlı Şucaiyye Mahallesi'nde evlerine dönmeye çalışan sivillere ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun yürürlüğe giren ateşkes mutabakatına rağmen Gazze kentinin Şucaiyye Mahallesi'nde evlerini görmeye giden Filistinlilere insansız hava araçlarından (İHA) ateş açtığı ve saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ölen bir kişinin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne ulaştırıldığı kaydedildi.

İsrail'in daha önceki saldırılarında yaralanan Filistinli 2 kişinin de yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Şucaiyye Mahallesi'ndeki saldırıyı doğruladı. Açıklamada, bir grup Filistinlinin "Sarı Hat" olarak adlandırılan çekilme hattını geçerek İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edildi.

İsrail askerlerinin "Filistinlilerin bölgeye ilerlememesi için girişimlerde bulunduğu ancak grubun bu uyarıları dikkate almadığı" ileri sürüldü.

Bunun üzerine İsrail askerlerinin Filistinlilere ateş açtığı kaydedildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.