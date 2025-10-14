Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın demişti Özgür Özel'den cevap geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, "Bahçeli, kol kırılsın yen içinde kalsın diyor. Sayın Bahçeli, sayın Erdoğan kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, aileleriyle tehdit edilenler bizim arkadaşlarımız" ifadeleriyle seslendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel'in gündeminde Devlet Bahçeli'nin "Özgür Bey'in Brüksel'de Türkiye'mizi ayaklar altına alması gayriahlaki bir siyasetin çürümüşlüğüdür. Sertçe davranmak, ülke sevgisi ile erimek ve adam gibi adamlıktan taviz vermemek yeterlidir. Hangi ülkenin muhalefetini incelerseniz inceleyin ülkesini ve milletini şikayetini görmezsiniz. Yazıklar olsun, buna ortak olanlara da yuh olsun" şeklindeki ifadesine yanıt verdi.

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

Gazze'de yaşananlar

Yurt dışındaydık. İlk olarak İspanya'da, Madrid'de Sosyalist Enternasyonel'in toplantısına katıldık. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'le bir ikili görüşme gerçekleştirdik. Hem dünyada solun, sosyal demokratların içinde bulunduğu süreci, dünya siyasetini, Gazze'de yaşananları...mHep birlikte emeğin hakkını savunan, her türlü adaletsizliğe karşı duran sosyalistlerin, sosyal demokratların mücadelesini nasıl daha yukarı taşıyacağımızı, devlet yönetmek yerine güç yönetme anlayışına karşı nasıl mücadele edeceğimizi konuştuk.

Ardından Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçtik. Türkiye'nin dört bir yanında 60 eylem gerçekleştirmiştik. Yurt dışındaki soydaşlarımızdan davet vardı. 61.'sini Brüksel'de gerçekleştirdik. Madrid ve Brüksel'de programlarımız yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gördü. İlgi gösterenlerin başında Erdoğan var. Geçmişte kendisine helal olan şimdi muhalefete haramdır. Onun sevabı bizim günahımız olacak.

Hiç kusura bakmasın, o devir kapandı

O ne yapmışsa yapacak ama muhalefet susacak. Her türlü kötülük, her türlü hak ihlali sessizlikle karşılanacak. Hiç kusura bakmasın, o devir kapandı. Ayrıca başörtüsü sorunu varken AİHM'e gideceksin, dava açacaksın, tazminat alacaksın. Bu şikayet sayılmayacak...

AKP'ye kapatma davası açılacak, dünya başkentlerine gideceksin. Bunu dünya başkentlerine anlatacaksın bu meşru olacak.15 Temmuz akşamı ne istedilerse verdiğin, altına F-16 verdiklerin darbe girişimine girişecek. Biz demokrasinin yanında darbenin karşısında bulunacağız. Sabah ilk teşekkür telefonunu bize açacaksın, dünyaya birlikte anlatalım diyeceksin... Sonra yıllarca seçim kazanınca milli irade, bir kere kaybedince kirli irade Milletin mazbatasını iptal ettirmeler. Seçim kazanınca yere göğe koyamadıklarını kaybedince başka bir yere koymak. Darbeye girişmek.

Kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim

Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan... Kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim, saldırılan haysiyet bizim, aşağılananlar bizim arkadaşlarımız. Ama diyorsunuz ki 'Sizin kol kırılsın, bizim yenin içinde kalsın.

Sayın Bahçeli, Kızılcık Şerbeti'ni Tayyip Erdoğan'ın etrafı içsin, biz kan kusalım ama içelim diyorsunuz. Kusura bakmayın. Hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır. CHP ayaktadır, hakkını aramaktadır, sonuna kadar da arayacaktır.

Bebek katili dediğiniz kişiye kurucu önder diyorsunuz

Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de nasıl bir sürecin içindeyseniz yıllarca bebek katili dediğiniz kişiye kurucu önder diyorsunuz. Bunların hepsi milletin gözünün önünde oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bir tutarlılık içinde geçmişte ne dediyse bugün aynı şeyi söyleyen, demokrasi isteyen, barış isteyen, kardeşlik isteyen, herkes eşit olsun isteyen. Kimsenin hakkını yemeyen ama kimseye de hakkını yedirmeyen bir siyaseti takip ederken şimdi ben zulmedeyim.

Siz susun pısın sessiz olun istiyorsunuz. Bu kişisel bir şey olsa neyse de şuna biliyor musunuz? Biz bir kelime eksik söylersek siz bu milleti susturacaksınız. Biz bir adım geri atarsak siz bu ülkeye 50 yıl geriye götüreceksiniz. Biz 1 santim eğilirsek siz bu millete diz çöktüreceksiniz. O yüzden ne bir kelime eksik konuşacağız. Ne bir adım geri atacağız, ne 1 santim eğileceğiz.

Batılılar karşısında omurgalı duydum

Türkiye'nin menfaatlerini savunmaya devam ederiz. Büyük bir özgüvenle. Türkiye'de ana muhalefet partisiyiz. Şimdilik ilk sandığa kadar yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Karşımızda iktidar şahsileştirdiği dış politika ilişkilerini sadece kendi çıkarları için kullanan ve iktidarda kalabilmek için her tavizi veren Türkiye'yi değil, kendisini düşünen bir iktidar anlayışı var.

Erdoğan çok rahatsız olmuş. Yaratılan ortaya çıkan görüntüden çok rahatsız olmuş. Diyor ki siyasi hayatımın hiçbir dönümünde eğilmedim, bükülmedim. Batılılar karşısında omurgalı duydum.

Duy da inanma, duy da inanma. Hafızayı beşer nisyan ile maluldür derler ya. Şimdi Sayın Erdoğan'ın omurgalı duruşundan birkaç tanesini hatırlayalım. birkaç tanesini. Rus uçağı düşürüldüğünde Cumhurbaşkanı Başbakan önce yarışa girdiler. Benim talimatımla düştü diye. Erdoğan çok kızdı. Tarafsız Cumhurbaşkanı ama Rus uçağını Başbakan değil benim talimatımla düşürdük dedi.

Ardından bugün olsa yine düşürürüm dedi. Sonra Putin ya senin ailenin taşıdığı petrolleri ve zenginleşmesini Birleşmiş Milletler'de sunum yapacağım deyince hızla bir özür mektubu yazdı. Putin'e yolladı. Kapısına gitti. Rus Devlet televizyonunda canlı yayında geri sayımla bekletildi.

Omurgalı bir duruş gösterdi Sayın Erdoğan. Rahip Branson bu can bu bedende durdukça o papazı sana vermem. Çok istiyorsan papazı ver papazımı al papazını dedi. Ver papazını dediği Fethullah Gülen'di. Al papazını dediği Rahip Branson. Trump'tan bir telefon geldi. Rahip Branson akşamüstü kendini Beyaz Saray'da Trump'ın yanında buluverdi.

Özel uçak verdiler altına Trump'a yetiştirdiler. O can ki Allah uzun ömür versin o bedende duruyor. Branson Amerika'da keyfini sürüyor. Ve Trump her aklına geldiğinde nasıl verdi ama papazımı. Bir istedim hemen verdim papazı diye makara yapmaya devam ediyor. Son derece onurlu bir duruşu var Erdoğan'ın.

Son derece omurgalı bir duruşu var. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği söz konusu oldu. Biz dedik ki NATO'da açık kapı politikası var.

NATO'nun o kanadının da güçlenmesi lazım

Vay Finlandiya İsveç vaktiyle PKK'lılar iki tur döndüler orada eylem yaptılar. Siz nasıl PKK'nın hamisi ülkeyi NATO'ya sokarsınız dedi. 4 ay sonra günü geldi. İlk imzayı kendi attı.Kalemi Avrupalıların elinden kaptık. İlk imzayı kendi attı. Ama omurgalı bir duruş sergiledi Erdoğan Batı'ya karşı.

Birleşik Arap Emirliklerine 15 Temmuz'dan sonra darbenin finansörü dediler. Yeni Şafak gazetesinden Emiri'in fotoğrafını basıp darbenin finansörü altına kocaman puntolarla şerefsizler diye manşet attılar. Daha sonra gidip Birleşik Arap Emirliklerinde kardeşine sarılmaz insan o kadar. Emire öyle sarıldı.

Trump Erdoğan'a aptal olma diye mektup yazdı

Para istedi yaklaşan seçimler için. Cemal Kaşıkçı cinayeti bu ülkenin topraklarında işlenen bir cinayetten Suudi Arabistan'ı doğrudan sorumlu tutup katil ilan edip daha sonra doların yeşilinin ucunu gösterdiklerinde dosyayı iadeli taahhütlü bile değil, tek taraflı karşı tarafa ön ödemeli olarak Erdoğan aldı yolladı yetiştirdi.

Trump Erdoğan'a aptal olma diye mektup yazdı. O mektubu katlarım cebime koyarım dedi. Hala orada duruyor. Dışişleri Bakanı bizden randevu dileniyorlar dedi. Bunu dedikten iki gün sonra randevuya gitti. ABD elçisi Trump akıllı adam. Erdoğan'da olmayanı verecek.

Kendisine meşruiyet verecek her şeyi alacak. Çok da güzel olacak sonu dedi. Tam da dediği gibi gitti. Boeingleri satın aldı. Pahallı gazı satın aldı. Nadir toprak elementlerini peşkeş çekti. Ne varsa verdi. Karşılığında hileli seçimleri en iyi bu bilir ama seçim yapılırsa bu kazanır diye Türkiye'de olmayan meşruiyeti güya Trump'tan aldı. Omurgalı duruş diyorsun ya.

Omurga dediğin 33 omurdan oluşur. 6 tanesini bir nefeste saydım. 33 tanesini iki nefesle saymazsam namertim. Eğer sen omurgalıysan Şimdi bir omurgalı duruşu daha hep birlikte yaşıyoruz. Milletin önünde bir konuşalım. Gazze'de 2 yıldır İsrail'in soykırımı var katliamı var.