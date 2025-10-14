BIST 10.441
Türkiye Finans üç farklı kategoride ödüle layık görüldü

Türkiye Finans, Global Business Magazine Awards 2025 ödül programında üç ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Finans, bankacılık anlayışı ve sunduğu müşteri deneyimiyle ödüllendirildi.

Banka, dünya çapında farklı sektörlerde inovasyona öncülük eden ve daha iyi bir geleceğin trendlerini belirleyen projelerin değerlendirildiği Global Business Magazine Awards 2025'te üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Bu kapsamda banka, "En İyi Mobil Ödeme Çözümü" kategorisinde Türkiye Finans Cep POS çözümü, "En İyi Kart İnovasyonu" kategorisinde On Numara Kart, "Finansal Hizmetlerde En İyi Dijital Dönüşüm" kategorisinde de uçtan uca dijital dönüşüm yol haritası ve hayata geçirdiği dijitalleşme projeleriyle ödül kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Melis Tosun Arslan, insan odaklı bankacılık anlayışıyla müşterilerin hayatında değer yaratan ürün ve hizmetlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda takdir toplamasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Global Business Magazine Awards 2025'te üç kategoride birden "en iyi" seçilmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Ödüle layık görülen Türkiye Finans Cep POS ile üye iş yerlerimize pratik, hızlı ve güvenli tahsilat imkanı sağlarken, dinamik limitli ve POS blokeli tüzel kredi kartı olarak sektörde ilk olma özelliği taşıyan 10 Numara Kart'ımızla işletmelerin nakit akışını kolaylaştırıyoruz. Banka genelindeki dijital dönüşüm yol haritamız, süreçlerimizi yalınlaştırarak verimliliği artırıyor ve yeni hizmetleri daha hızlı hayata geçirmemize olanak tanıyor."

Arslan, ödeme çözümleri ve kart ürünleri alanındaki inovasyonlarını veri odaklı karar alma, geliştirme kültürü ve teknoloji altyapısıyla desteklediklerini vurgulayarak, "Türkiye Finans olarak müşterilerimiz için ürettiğimiz somut değerleri büyütmeye, mobilite ve dijitalleşme odağında ürün ve işlem setimizi genişletmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

