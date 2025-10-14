BIST 10.450
Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi" uğurlandı

Türkiye'nin Gazze'ye umut taşıyan 17. "İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan uğurlandı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından hız kazanan insani yardım faaliyetleri, Türkiye'nin öncülüğünde devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD koordinasyonunda 17 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla yola hazırlanan yardım gemisinde, yaklaşık 900 ton insani malzeme bulunuyor.

Yardımlar arasında, aç tüket gıda, konserve ve bebek maması gibi malzemeler de yer alıyor.

Gemi, Gazze'ye en yakın bölge olan Mısır'ın El-Ariş Limanı'na gitmek üzere yola çıktı.

