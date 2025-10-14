BIST 10.493
Marsa’nın “Tesis İçinde Buhar Verimliliği” projesine ödül

Besler’in lider yağ üreticisi Marsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda “Jüri Özel Ödülü”nü kazandı. Marsa, bu yıl yarışmada ödül alan tek gıda firması oldu.

Dondurulmuş gıda ve yağ kategorilerinde lider markalarıyla faaliyet gösteren gıda sektörünün öncü şirketlerinden Besler’in, lider yağ üreticisi Marsa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 25’incisi düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda (SENVER-25) “Jüri Özel Ödülü”ne layık görüldü. Türkiye’nin enerji verimliliği hedeflerine katkı sunmak ve çevreye duyarlı projelerin yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen SENVER-25’e ülke genelinden 32 endüstriyel işletme 41 projeyle katıldı. Yıllık toplam enerji tüketimi 1.001 TEP ila 50.000 TEP arasında olan firmaların değerlendirildiği kategoride Marsa, “Tesis İçerisinde Buhar Verimliliği Projesi” ile “Jüri Özel Ödülü”nü kazandı.

6 Ekim’de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda takdim edilen ödülü, Marsa adına Besler Yağ ve Yağ Üretimi Biriminden Sorumlu İşletmeler Direktörü Engin Aksoy ile Marsa Üretim Müdürü Burhan Kuyulu aldı.

Besler, enerji verimliliği projelerinde hız kesmiyor

İklim değişikliğiyle mücadele ve uyum süreçlerinde enerji yönetimi ve verimliliğini odağına alan Besler, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kaynak kullanımında maksimum verimlilik sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda hayata geçirilen Tesis İçi Buhar Verimliliği Projesi ile ıskarta oranı, enerji ve su tüketimi ile plansız duruşlar azaltılarak karbon salımı en düşük seviyeye indirildi.

