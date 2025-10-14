BIST 10.493
AJet ucuz bilet kampanyası: 9 dolara yurt dışı seyahati

AJet, yurt dışı uçuş planı yapan seyahatseverler için çok cazip ucuz bilet kampanyası başlattı. AJet, Avrupa’dan Orta Asya’ya, Kuzey Afrika’dan Arap Yarımadası’na kadar geniş bir alan için düzenlediği kampanyda9 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satışına çıktı. İşte detaylar...

Türkiye’nin erişilebilir fiyatlı hava yolu şirketi AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile tüm yurt dışı hatlarında biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

150 BİN KOLTUKLA SINIRLI

Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Orta Asya’dan Arap Yarımadası’na uzanan 34 ülkede 59 şehre seferleri bulunan AJet, yaptığı kampanya ile indirimli seyahat imkanı sunuyor. İndirimli biletler, 14 Ekim 2025 tarihinde saat 11:00’den 15 Ekim 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. 9 dolardan başlayan indirimli biletler, 18 Kasım 2025 – 17 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. Kampanya ile 150 bin koltuk satışa sunulacak.

9 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

Kampanya kapsamında ‘Basic’ biletler, 9 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkarken diğer bilet çeşitlerinde de indirim yapıldı. İndirimli ‘Basic’ biletler, ek olarak; 9 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Ecojet’e, 29 dolardan başlayan fiyatlarla ‘Flex’e, 39 dolardan başlayan fiyatlarla ise ‘Premium’ bilete yükseltilebilecek. Biletler; AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden alınabilecek.

