Lezita yenilikçi ürünlerini Anuga Fuarı'nda Avrupa ile buluşturdu

Lezita, Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Anuga Gıda ve İçecek Fuarı'nda yenilikçi ürünlerini tanıttı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, fuar, Lezita için küresel marka bilinirliğini artırmak ve yeni işbirlikleri geliştirmek açısından önemli bir platform oldu. Lezita standında kurulan özel dolaptaki AB pazarına özel tasarlanan ambalajlarla sunulan ürünler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Şirket ekibi fuar boyunca hem yeni müşterilerle tanışma hem de mevcut iş ortaklarıyla bir araya gelme fırsatı buldu.

Anuga Fuarı, bu yıl da gıda endüstrisindeki eğilimleri ile yenilikçi ürünlere ev sahipliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, fuarları yurt dışındaki konumlarını daha da güçlendirme yolunda önemli bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Avrupa Birliğine ihracat onaylarının ardından, Avrupa pazarında attıkları ilk önemli adım olan Anuga Fuarı'nın kendileri için stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Ergül, 'Ziyaretçilerin ürünlerimize gösterdiği yoğun ilgi, markamızın global arenadaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Lezita olarak, ihracatta güçlü büyümemizi sürdürürken, Türk gıda sektörünü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.