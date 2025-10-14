Hakan Tosun'a ne oldu? Korkunç gecenin videosu ortaya çıktı

Gazeteci Hakan Tosun, hayatını kaybetti. Dün beyin ölümü gerçekleşen Hakan Tosun, İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay yaşamıştı. Gece evine dönerken yaşları 18-24 arasında değişen zanlıların saldırısına uğradı. Tekrar tekrar darp edilen Hakan Tosun'un yaşadıklarını gösteren video kaydı ortaya çıktı.

İSTANBUL Esenyurt'ta evine giderken saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Tosun, hayatını kaybetti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü saldırıyla ilgili olarak 18 ve 24 yaşlarında iki şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Hakan Tosun'un motorsikletten inen iki kişi tarafından saldırıya uğradığı, bir süre sonra araçla gelenlerin de saldırıya katıldığı görülüyor. Olay gecesinin videosu dehşeti belgeledi.

DÜN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİ

Bir yol kenarında bilinci kapalı bir halde bulunduktan sonra Başakşehir'deki Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun, 13 Ekim'de abisinin beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurmuştu.

Hakan Tosun, 10 Ekim gecesi Esenyurt'ta ailesinin yanına giderken darp edilmiş, üzerinde kimlik ya da başka bir belge bulunmadan hastaneye kaldırılmıştı. Ailesi, Hakan Tosun ile son olarak 10 Ekim'de konuştuklarını söylüyor.



Hakan Tosun kimdir aslen nereli?

Hakan Tosun, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Medya sektörüne 1993'te özel radyoların yayın hayatına başlamasıyla teknik danışman olarak adım attı.

Ardından 1998'de İzmir'e yerleşen Tosun, burada çeşitli yerel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı. Belgesel yapımcılığına 2009 yılından itibaren yönelen Tosun, özellikle doğa, kent mücadelesi ve toplumsal direniş temalarına odaklanan bağımsız yapımlarıyla tanındı.

"Çatılara Doğru", "Tekel İşçileri", "Büyük Anadolu Yürüyüşü", "Dönüşüm (Gentrification)" ve "Validebağ Direnişi" gibi filmleriyle dikkat çekti.

Gazetecilik alanındaki bağımsız çizgisini sürdüren Hakan Tosun aynı zamanda "Doğa ve Kent Aktivizm Documentary" adlı yapım şirketinde yönetmenlik yapmaktaydı.