BIST 10.535
DOLAR 41,83
EURO 48,34
ALTIN 5.542,69
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump kendisini kel gibi gösteren Time dergisine kızdı

ABD Başkanı Trump kendisini kel gibi gösteren Time dergisine kızdı

ABD Başkanı Donald Trump, Time dergisinin kapağına taşıdığı fotoğrafta "saçını yok ederek" çok kötü bir resim seçtiklerini ifade etti.

Abone ol

ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Time dergisinin kendisini konu alan kapağından bahseden Trump, "Time dergisi benim hakkımda nispeten iyi bir hikaye yazdı, ancak kullandıkları fotoğraf şu ana kadarki en kötü fotoğraf olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump, derginin, saçlarını yok ettiğini ve seyrek gösterdiğini belirterek, fotoğrafta başının üstünde yüzen bir taç gibi görünen bir şey olduğunu kaydetti.

Fotoğraf hakkında "çok garip" yorumunu yapan Trump, alt açılardan fotoğrafının çekilmesini sevmediğini, bu fotoğrafı çok kötü bulduğunu vurguladı.

Trump, derginin seçtiği bu fotoğrafın eleştirilmeyi hak ettiğini belirterek, derginin fotoğraf seçimini sorguladı.

ABD Başkanı Trump kendisini kel gibi gösteren Time dergisine kızdı - Resim: 0

Time dergisi, dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda üzerinde Trump'ın olduğu 10 Kasım 2025 tarihli bir kapak fotoğrafı paylaşmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih'te uyuşturucudan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Fatih'te uyuşturucudan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Trump'ın Erdoğan'a övgülerini 2 lider alkışlamadı! Rahatsız oldular
Trump'ın Erdoğan'a övgülerini 2 lider alkışlamadı! Rahatsız oldular
Modern çağın obezite tuzağı ekran süresi ve hareketsizlik
Modern çağın obezite tuzağı ekran süresi ve hareketsizlik
Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü
Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü
Pervin Buldan'ın medyayla ilgili sözleri tepki çekti Buldan'dan yeni açıklama
Pervin Buldan'ın medyayla ilgili sözleri tepki çekti Buldan'dan yeni açıklama
Görülmemiş vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü görgü tanığı anlattı
Görülmemiş vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü görgü tanığı anlattı
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
Ulaşımdan otoparka çok sayıda kalemde fiyatlar artacak! İBB'den zam hamlesi
Ulaşımdan otoparka çok sayıda kalemde fiyatlar artacak! İBB'den zam hamlesi
Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 Nisan'da Türkiye'de devreye girecek
Bakan Uraloğlu duyurdu! 1 Nisan'da Türkiye'de devreye girecek
12 saat boyunca su verilmeyecek! İSKİ'den su kesintisi açıklaması
12 saat boyunca su verilmeyecek! İSKİ'den su kesintisi açıklaması
11. sınıfta diploma, 12. sınıfta 1 gün okul... Eğitim sistemi değişiyor
11. sınıfta diploma, 12. sınıfta 1 gün okul... Eğitim sistemi değişiyor
CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem tutuklandı!
CHP'li eski belediye başkanı Turgay Erdem tutuklandı!