GÜNCEL

Görülmemiş vahşet! Tüküren hastayı iğne ile öldürdü görgü tanığı anlattı

Gaziantep'te yaşanan olayın detayları kan dondurdu. 3 yıl önce bacağını kırdığı için hastaneye giden Abdürrezzak Baysal şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmişti. Genç adamın ölümüne ilişkin mahkemede anlatılanlar kan dondurdu. İşte detaylar...

Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası geçiren 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal dizinden yaralanınca özel bir hastaneye kaldırıldı. Genl durumu iyi olan Baysal'ın sadece dizinde kırık olduğu tespit edildi. Tedavisi süren genç adam aniden hayatını kaybetti. Aile olayın peşine düşünce korkunç detaylar ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ ÖLÜME OTOPSİ TALEBİ

Yapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği ortaya çıktı. Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edildi.

ÖLÜME NEDEN OLAN İLAÇ

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

ANLATTIKLARI KAN DONDURDU: 'TÜKÜRÜNCE SİNİRLENDİ'

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" diye ifade verdi.

Mahkeme, ölümün enjeksiyondan olduğuna dair raporun gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.

