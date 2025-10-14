Devlet Bahçeli, Sılehi Aşireti Lideri Mehmet Alayı Atlı’yı kabul etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sılehi Aşireti Lideri Mehmet Alayı Atlı’yı makamında kabul etti.

Abone ol

Sılehi Aşireti’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Sılehi Aşireti Lideri Mehmet Alayı Atlı’yı makamında kabul ettiği duyuruldu. Görüşmede, Hakkari, bölge ve ülke gündemine dair önemli meselelerin ele alındığı belirtildi.

“Kabul bizleri ziyadesiyle memnun etti”

Sılehi Aşireti tarafından yapılan paylaşımda, Devlet Bahçeli’nin kabulünün büyük memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Açıklamada, Bahçeli’nin yol göstericiliği ve ülkenin birlik ile beraberliğini güçlendirmeye yönelik kararlı duruşuna vurgu yapılarak, bu görüşmenin sadece bugün için değil, “yarınların Türkiye’si” adına da önemli bir adım olduğu belirtildi.

Sılehi Aşireti'nin o paylaşımı