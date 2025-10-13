Hulki Cevizoğlu: Nobel Barış Ödülüne Cumhurbaşkanımız Layık

İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde dikkat çeken bir konuşma yaptı. Nobel Barış ödülü tartışmalarına değinen Cevizoğlu “Nobel barış ödülü verecekseniz bir siyasiye buna Cumhurbaşkanımız layık” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Azerbaycan Milli Meclisi Dostluk Grupları Çalışma Toplantısı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yapıldı.

“AMERİKA BANA NE DER DİYE BAKMADI”

Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş’ında katıldığı toplantıda İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu son dönemlerde gündeme gelen Nobel Barış ödülü ile ilgili önemli sözler sarf etti. Cevizoğlu,

“Cumhurbaşkanımız Erdoğan sayesinde iki yıl boyunca hem Birleşik Milletler'de hem bütün uluslararası platformlarda Cumhurbaşkanımızın bu kadar aktif görev almasaydı, küresel bilgiler olmasaydı bu olmayacaktı. Nasıl gerçekleşti? Cesaretle gerçekleşti. Amerika bana ne der diye bakmadı. Avrupa ne der diye bakmadı. Şimdi geldiğimiz nokta bu. Trump barış ödülü bana verilsin diyor. Hayır. Nobel barış ödülü verecekseniz bir siyasiye buna Cumhurbaşkanımız layık. İki yıl boyunca yetmiş bin çocuk, bebek katledilirken ana karnındaki bebekten katledilirken dünya sustu. Katliama ortak oldu. Uluslararası hukuk diye bir şey yok” ifadelerine yer verdi.