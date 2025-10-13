Berke Özer'e kötü haber! Men cezası alabilir...

A Milli Takım kalecisi Berke Özer’in izinsiz olarak kampı terk ettiği iddiası krize yol açmıştı. TFF, oyuncunun davranışını kabul edilemez bulurken Berke Özer, ayrılışının teknik heyetin bilgisi dahilinde olduğunu açıklamıştı. Genç kaleci, “milli müsabakaya katılmamak” maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edilecek ve 2 aydan 1 yıla kadar men cezası alabilir.

Abone ol

A Milli Takım’da kaleci Berke Özer krizi yaşanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 25 yaşındaki file bekçisinin izinsiz olarak milli takım kampından ayrıldığını duyurarak bu davranışın kabul edilemez olduğunu açıkladı.

"TEKNİK HEYETİN BİLGİSİ VAR"

Berke Özer ise TFF’nin açıklamasına yanıt vererek, kamptan teknik heyetin bilgisi dahilinde ayrıldığını söyledi.

2 AYDAN 1 YILA KADAR MEN...

Genç kalecinin, Futbol Disiplin Talimatı’nda yer alan “Milli müsabakaya katılmamak” maddesi kapsamında PFDK’ya sevk edilmesi bekleniyor. Söz konusu maddeye göre, haklı bir gerekçesi olmadan milli takıma katılmayan veya kampı terk eden futbolculara 2 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men cezası verilebiliyor.

TFF’nin dosyayı FIFA’ya iletmesi halinde, cezanın uluslararası boyuta taşınıp taşınmayacağına FIFA Disiplin Kurulu karar verecek.