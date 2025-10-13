BIST 10.556
HABER /  EKONOMİ

Emlak vergisine üst sınır düzenlemesi geliyor

Emlak vergisinde tepkilere yol açan yüksek artışlar sonrası hükümet, yeni bir üst sınır düzenlemesi hazırlıyor. Torba yasa teklifiyle, 2026 yılı vergi hesaplamalarında 2025 yılı arsa ve arazi birim değerlerinin en fazla yüzde 50 fazlası esas alınacak.

Emlak vergisindeki tepki çeken artışa önlem olarak yeni düzenleme yapılıyor. Torba kanun teklifiyle 2025 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlası esas alınacak.

Ekonomim Yazarı Yeminli Mali Müşavir Abdulllah Tolu, emlak vergisi için düşünülen yeni düzenlemenin ayrıntısı yazdı.

Tolu'nun verdiği bilgiye göre, yeni düzenlemenin ayrıntıları şöyle;

"- 2025 yılında arsa ve arazi takdir komisyonlarınca yapılan takdirler bakımından, yüksek oranlıı artışların uygulanmamasının sağlanması için bir üst sınır getirilmesi gündemde.

- Üst sınır, 2026 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2025 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlasının esas alınması şeklinde.

- Üst sınır düzenlemesinin Torba Yasa Teklifi’nde olması bekleniyor.
2025 yılında arsa/arazi takdir komisyonlarınca yapılan takdirler bakımından, yüksek oranlı/tutarlı artışların uygulanmamasının sağlanması için bir üst sınır getirilmesine yönelik düzenlemenin önümüzdeki günlerde TBMM’ye verilecek Torba Yasa Teklifi’nde yer alması bekleniyor.

-  Bu üst sınır düzenlemesi sadece emlak vergisini değil; emlak vergisinin yüzde 10’u oranında alınmakta olan taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ait katkı payı, değerli konut vergisi, tapu harcı, emsal kira bedeli, değer artış kazancı, veraset ve intikal vergisini de etkileyecek."

HÜKÜMET TEPKİLERİ DİKKATE ALMIŞTI

Emlak vergisinde yapılan artışlar nedeniyle birlerce vatandaş mahkemelere başvurmak üzereydi. Halen idare mahkemelerinden açılan çok sayıda iptal davası da bulunuyor. 

Dava açma süresi ise 8 Eylül'de doldu. 

2026'da geçerli olacak rayiç bedeller, geçtiğimiz haziran sonunda tespit edildi. Temmuz sonuna kadar da muhtarlıklarda askıya çıktı. Bazı yerlerde 6-7 kat, bazı yerlerde ise 10 katı bulan artışlar oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşların şikayet ettiği konuda tepkisiz kalmayacaklarını belirterek, "Şöyle, bu konu esas itibarıyla yerel yönetimlerin konusu. Yani belediyelerin, yerel yönetimlerin belirlediği rakamlar bunlar. Ve biz de vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız." demişti.

Yılmaz, 11 Eylül 2025 tarihinde, TRT Haber'de açıklama yaparken, "Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz." bilgisini verdi.

Yılmaz, "Meclisimiz açıldığında bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclisimiz açıldığında bu hazırlıklar meclisimizin takdirine gelecektir diye inanıyorum." açıklamasını yaparken şöyle konuştu:

"Buradaki ana prensibimiz de şu; Tabii ki 4-5 yılda bir yapılıyor bu güncellemeler. Dolayısıyla bir miktar burada bir güncelleme olması normal. Yerel yönetimlerin finansmanının sürdürülebilirliği açısından da önemli ama bir taraftan da vatandaşımıza haksız, çok yüksek birtakım artışlarla vatandaşımıza bir maliyet çıkarılması da yanlış. Daha hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız."

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir de, artışların kabul edilemez olduğunu belirterek, ekim ayında emlak vergisi düzenlemesinin Meclis'e geleceğini söylemişti.

Demir'in verdiği bilgiye göre, müdahele, ya arsa birim fiyatlarına yapılacak ya da mevcut emlak vergisiyle karşılaştırma yöntemine gidilecek.

Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin talimatını hatırlattı.

