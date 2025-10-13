Tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tesettürlü olduğu için açık havuzun bulunduğu bölgeye giremeyeceği gerekçesiyle dernek üyesinin eşini içeri almayan Türkiye Spor Yazarları Derneğine (TSYD), "ayrımcılık" gerekçesiyle üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

Abone ol

TİHEK'in kararına göre, TSYD üyesi M.İ'nin eşi M.İ'nin derneğe ait İstanbul Levent'te bulunan tesisteki açık havuza tesettürlü olması nedeniyle girişine izin verilmedi. Buradaki görevliler tarafından "yalnızca kapalı havuzu kullanabileceği" söylenen M.İ, açık havuzu kullanmayacağını ve çocuklarının başında bekleyeceğini ifade etmesine rağmen tesettürlü olması nedeniyle havuz alanına girmesinin yasak olduğu söylenerek geri çevrildi.

Yaşanan olayların basına yansıması üzerine TİHEK, resen inceleme başlattı.

İnceleme sonucu, "TSYD Başkanı tarafından tesettürlü üyelerin veya üyelerin tesettürlü eşlerinin havuz alanına alınmaması yönünde sözlü talimat verildiği" tespit edildi.

TİHEK, olayda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında din ve inanç temelinde "ayrımcılık" yapıldığı gerekçesiyle TSYD'ye üst sınırdan olmak üzere 204 bin 285 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.