BIST 10.565
DOLAR 41,80
EURO 48,38
ALTIN 5.507,69
HABER /  GÜNCEL

Tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tesettürlü kadını açık havuza kabul etmeyen derneğe ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tesettürlü olduğu için açık havuzun bulunduğu bölgeye giremeyeceği gerekçesiyle dernek üyesinin eşini içeri almayan Türkiye Spor Yazarları Derneğine (TSYD), "ayrımcılık" gerekçesiyle üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası verdi.

Abone ol

TİHEK'in kararına göre, TSYD üyesi M.İ'nin eşi M.İ'nin derneğe ait İstanbul Levent'te bulunan tesisteki açık havuza tesettürlü olması nedeniyle girişine izin verilmedi. Buradaki görevliler tarafından "yalnızca kapalı havuzu kullanabileceği" söylenen M.İ, açık havuzu kullanmayacağını ve çocuklarının başında bekleyeceğini ifade etmesine rağmen tesettürlü olması nedeniyle havuz alanına girmesinin yasak olduğu söylenerek geri çevrildi.

Yaşanan olayların basına yansıması üzerine TİHEK, resen inceleme başlattı.

İnceleme sonucu, "TSYD Başkanı tarafından tesettürlü üyelerin veya üyelerin tesettürlü eşlerinin havuz alanına alınmaması yönünde sözlü talimat verildiği" tespit edildi.

TİHEK, olayda, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında din ve inanç temelinde "ayrımcılık" yapıldığı gerekçesiyle TSYD'ye üst sınırdan olmak üzere 204 bin 285 lira idari para cezası verilmesine hükmetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem korkusu taşınmaya itti! Burcu Kara bakın nereye taşınıyor...
Deprem korkusu taşınmaya itti! Burcu Kara bakın nereye taşınıyor...
Erdoğan'dan Mısır'a Netanyahu mesajı! Uçağı pisti pas geçti meğer sebebi...
Erdoğan'dan Mısır'a Netanyahu mesajı! Uçağı pisti pas geçti meğer sebebi...
17 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Sıkışan çuvalı çıkarmak istedi önce kolu...
17 yaşındaki gencin korkunç ölümü! Sıkışan çuvalı çıkarmak istedi önce kolu...
Ergin Ataman Panathinaikos Olympiakos maçının hakemine isyan etti
Ergin Ataman Panathinaikos Olympiakos maçının hakemine isyan etti
Arzum OKKA, 10. yılında yeni modeli OKKA Elite'i tanıttı
Arzum OKKA, 10. yılında yeni modeli OKKA Elite'i tanıttı
Kumardan kurtulmak için gittiği YEDAM sayesinde alkol ve sigara bağımlılığını da yendi
Kumardan kurtulmak için gittiği YEDAM sayesinde alkol ve sigara bağımlılığını da yendi
Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Sürücüler dikkat! Valilik duyurdu günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gazze’de can kaybı 67 bin 869’a yükseldi
Gazze’de can kaybı 67 bin 869’a yükseldi
Günlerce konuşuldular! Uyuşturu operasyonu yapılan ünlülerin bazıları itiraf etti
Günlerce konuşuldular! Uyuşturu operasyonu yapılan ünlülerin bazıları itiraf etti
Netanyahu, ABD Başkanı Trump için bakın ne dedi
Netanyahu, ABD Başkanı Trump için bakın ne dedi
Melodili yol yayılıyor: İşte yeni adres ve çalan marş
Melodili yol yayılıyor: İşte yeni adres ve çalan marş
Mersin'de korkunç kaza! Evin deposuna çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
Mersin'de korkunç kaza! Evin deposuna çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı