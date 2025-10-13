BIST 10.614
HABER /  GÜNCEL

Kumardan kurtulmak için gittiği YEDAM sayesinde alkol ve sigara bağımlılığını da yendi

Van'da yaşayan B.A, Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde sanal kumar, alkol ve sigarayı hayatından çıkardı, mutlu bir yuva kurdu.

Çevresinden esinlenerek sanal kumar oynamaya başlayan 34 yaşındaki B.A, zamanla bağımlı hale geldi.

Zaman zaman kumarı bırakmaya karar verse de bağını koparmayı başaramayan B.A, zaman geçtikçe daha fazla para kaybetmeye başladı.

Kısa süre sonra yalnızlaştığını, ailesi ve çevresiyle sorunlar yaşadığını fark eden B.A, arkadaşlarının yönlendirmesiyle YEDAM'la tanıştı.

İlk zamanlar sanal kumardan kurtulmak için YEDAM'a gelmeye başlayan B.A, sigara ve alkol kullanımını da bırakma kararı aldı.

Rehabilitasyon çalışmalarının ardından kumar, sigara ve alkol bağımlılığından kurtulmayı başaran B.A, şimdi ailesiyle mutlu bir yuva kurmanın sevincini yaşıyor.

"Kayıpların olduğu bir süreçten geçtim"

Bağımlılıktan kurtulan B.A, AA muhabirine, çevresinden etkilenerek kumara başladığını, zaman ilerledikçe bağımlı hale geldiğini söyledi.

Kumar gibi bir illetten kurtulmak için tedavi olması ya da destek alması gerektiğini düşündüğü için bir arkadaşının tavsiyesiyle Yeşilay Danışmanlık Merkezine başvurduğunu anlatan B.A, şöyle konuştu:

"Bağımlı olduğunuzu hissettiğiniz zaman yalnızlaştığınızı, aile ilişkilerinizin koptuğunu ve psikolojinizin bozulduğunu görebiliyorsunuz. Borçlarım giderek artıyordu ve bir çözüm bulamayışımdan kaynaklı YEDAM'a gelmeye karar verdim. Karanlık bir yola girdiğimi biliyordum. Buraya geldikten sonra hiçbir şeyi saklamadan gerçekleri olduğu gibi anlattım. Karşındakinin de seni anladığını hissedince tedavilerim güzel bir şekilde devam etti."

B.A, YEDAM'a geldikten sonra hayatının değiştiğini belirterek, "YEDAM'a kumardan kurtulmak için gelmiştim. Daha sonra 25 yıldır bağımlısı olduğum sigarayı da bırakma kararı aldım. Sigarayı bıraktıktan sonra 10 yıldır kullandığım alkolü de bırakmak için destek almaya başladım. Süreç gayet güzel gidiyor. İnsanın hayatında sigara ve alkolün olmayışı çok rahatlatıyor." ifadelerini kullandı.

"Psikolojik destek veriyoruz"

YEDAM'da görevli uzman psikolog Adem Yakupoğlu ise alkol, madde, kumar, teknoloji ve tütün bağımlılığı konularında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Atölyede danışanların sosyal yaşama uyumunu artırmak için meslek edindirme kursları verdiklerini ifade eden Yakupoğlu, " İyileşmenin kalıcı olması ve hayata uyumun sağlanabilmesi için uzun süreli aktiviteler sunuyoruz. Bunların yanında danışanlarımızın sağlık güvencesi, işsizlik, boş zaman değerlendirmesi ve sorunlarının giderilmesinde diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Eşlik eden ruhsal sorunlar varsa (intihar, öfke kontrolsüzlüğü, kaygı vb.) bunların düzelmesi için psikolojik destek veriyoruz. Nasıl davranmaları konusunda aileleri bilgilendiriyoruz." dedi.

