Netanyahu'dan Trump'a 'Altın Güvercin' hediyesi

ABD lideir Donald Trump, Mısır'daki barış zirvesinin öncesinde İsrail'e uğradı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde ağırladığı ABD Başkanı Donald Trump'a 'Altın Güvercin' hediye etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm El-Şehy şehrinde gerçekleşecek barış zirvesinin öncesinde İsrail'e uçtu. Trump'ı taşıyan Air Force One, TSİ 10.00 sıralarında Tel Aviv'deki Ben Gruion Havalimanı'na indi. Mısır'da Şarm El-Şehy'te bugün yapılacak zirve öncesinde Trump, havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi ve yetkililer tarafından karşılandı.

Trump ve Netanyahu daha sonra İsrail Meclisi Knesset'e geçti. Trump ve Netanyahu burada ikili görüşme gerçekleştirirken Netanyahu, Trump'a Altın Güvercin hediye etti.