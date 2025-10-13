BIST 10.626
DOLAR 41,80
EURO 48,39
ALTIN 5.477,64
HABER /  GÜNCEL

Netanyahu'dan Trump'a 'Altın Güvercin' hediyesi

Netanyahu'dan Trump'a 'Altın Güvercin' hediyesi

ABD lideir Donald Trump, Mısır'daki barış zirvesinin öncesinde İsrail'e uğradı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Meclisi'nde ağırladığı ABD Başkanı Donald Trump'a 'Altın Güvercin' hediye etti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'ın Şarm El-Şehy şehrinde gerçekleşecek barış zirvesinin öncesinde İsrail'e uçtu. Trump'ı taşıyan Air Force One, TSİ 10.00 sıralarında Tel Aviv'deki Ben Gruion Havalimanı'na indi. Mısır'da Şarm El-Şehy'te bugün yapılacak zirve öncesinde Trump, havalimanında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eşi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi ve yetkililer tarafından karşılandı.

Trump ve Netanyahu daha sonra İsrail Meclisi Knesset'e geçti. Trump ve Netanyahu burada ikili görüşme gerçekleştirirken Netanyahu, Trump'a Altın Güvercin hediye etti.

Netanyahu'dan Trump'a 'Altın Güvercin' hediyesi - Resim: 0

ÖNCEKİ HABERLER
Corendon Airlines, Avrupa'dan Cidde ve Medine'ye seferler başlattı
Corendon Airlines, Avrupa'dan Cidde ve Medine'ye seferler başlattı
Nilüfer Belediyesine yönelik soruşturma! Eski Başkan Turgay Erdem hakkında yeni karar
Nilüfer Belediyesine yönelik soruşturma! Eski Başkan Turgay Erdem hakkında yeni karar
Tarihin en yüksek cari fazlası verildi Mehmet Şimşek'ten açıklama
Tarihin en yüksek cari fazlası verildi Mehmet Şimşek'ten açıklama
Netanyahu Mısır'daki zirveye katılma kararı almıştı! Son dakikada vazgeçti sebebi...
Netanyahu Mısır'daki zirveye katılma kararı almıştı! Son dakikada vazgeçti sebebi...
Arınç'tan sürpriz İmralı çıkışı! Gerekirse ben gider görüşürüm
Arınç'tan sürpriz İmralı çıkışı! Gerekirse ben gider görüşürüm
Almanya'da şirket iflasları eylülde yıllık bazda yüzde 10,4 arttı
Almanya'da şirket iflasları eylülde yıllık bazda yüzde 10,4 arttı
"Şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" tuzağı! E-Devlet şifrelerini vermişler
"Şartsız, koşulsuz ve faizsiz kredi" tuzağı! E-Devlet şifrelerini vermişler
2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
2025 Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi belli oldu
Aras Bulut İynemli'nin yatırımı merak ediliyordu! İşte kazancını yatırdığı yer...
Aras Bulut İynemli'nin yatırımı merak ediliyordu! İşte kazancını yatırdığı yer...
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı
Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülke sayısı 21'e çıktı
OPET, The International Business Awards 2025'te 1 altın, 4 bronz ödül aldı
OPET, The International Business Awards 2025'te 1 altın, 4 bronz ödül aldı
Kuveyt Türk'ten dış ticaret müşterilerine indirimli paketler
Kuveyt Türk'ten dış ticaret müşterilerine indirimli paketler