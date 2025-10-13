Netanyahu Mısır'daki zirveye katılma kararı almıştı! Son dakikada vazgeçti sebebi...

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını açıklamıştı. Son dakika gelişmesine göre Netanyahu zirveye katılmaktan vazgeçti. Sebebi de ortaya çıktı. Meğer Netanyahu zirveye katılacağını açıklayınca zirvede bulunacak İslam ülkelerinin liderleri tepki göstermiş.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Muhammed eş-Şenavi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılacağını bildirdi. Netanyahu'nun katılımı sürpriz oldu. Bunu organize eden ise İsrail'de bulunan Donald Trump'tı... İkilinin başbaşa gerçekleştirdikleri görüşme beklenenden uzun sürdü. Sonrasında ortaya çıktı ki bu görüşme sırasında Netanyahu Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el-Sisi'yi arayarak Gazze için Mısır kenti Şarm el Şeyh'te yapılacak toplantıya katılacağını belirtti.

SON DAKİKADA VAZGEÇTİ ÇÜNKÜ...

Mısır da Netanyahu'nun zirveye katılacağını öğle saatlerinde dünya kamuoyu ile paylaştı. Bu yeni gelişme konuşulurken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Netanyahu zirveye katılmaktan vazgeçti. Gelişmeyi İsrail Başbakanlık kaynakları duyurdu ve yapılan açıklamada gerekçe olarak, bir dini bayramın yakın olması gösterildi.

Gerçekte ise Netanyahu'nun fikrini değiştiren, Arap ülkeleri zirveye katılımına olan tepkisi oldu.

Filistin Yönetimi başkanı Mahmud Abbas'ın zirveye katılımında ise bir değişiklik yok. Abbas, Ürdün'den gönderilen bir helikoptere binerek Ramallah'tan Şarm El Şeyh'e geçti.

Zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılıyor.