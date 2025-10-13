BIST 10.651
Aras Bulut İynemli'nin yatırımı merak ediliyordu! İşte kazancını yatırdığı yer...

Aras Bulut İynemli, rol aldığı projelerden kazandığı gelirle yaptığı yeni yatırımıyla gündeme geldi. "Çukur" ve "İçerde" dizilerindeki performanslarıyla tanınan İynemli, 15 milyon TL değerinde Sirena 58 model lüks bir tekne satın aldı. Ünlü oyuncunun bu yüksek bütçeli yatırımı, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

"Öyle Bir Geçer Zaman ki", "İçerde" ve "Çukur" gibi dizilerdeki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan oyuncu Aras Bulut İynemli, bu kez başarılı kariyerinden elde ettiği gelirle gündeme geldi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde 15 milyon TL değerinde Sirena 58 model bir tekne satın alarak adeta deniz tutkusuna yatırım yaptı.

17 METRELİK LÜKS TEKNEYLE YENİ TUTKU

17 metrelik bu lüks teknenin, konforlu iç tasarımı ve yüksek performansıyla dikkat çektiği öğrenildi. Hürriyet'in haberine göre, İynemli teknesinde ilk olarak ailesini ağırladı. Ardından yakın dostu Engin Öztürk ile Göcek koylarında kısa bir kaçamak yaparak yeni yatırımının keyfini çıkardı.

YENİ ADRESİ MAVİ SULAR OLDU

Hafta sonunu Göcek'in eşsiz doğasında geçiren iki oyuncunun, gözlerden uzak, sakin bir tatil tercih ettiği belirtildi. İynemli'nin lüks teknesi, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

