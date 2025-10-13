Esenyurt'ta dilencilik yapan kadının üzerinden çıkanlara inanamayacaksınız!

Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan yaşlı bir kadının üzerinden 67 çeyrek altın ile yüklü miktarda para ele geçirdi.Abone ol
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, polisle işbirliği içerisinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında dilencilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Esenyurt Devlet Hastanesi önünde dilenen yaşlı kadın, şüpheli hareketleri nedeniyle zabıta ekipleri tarafından takibe alındı.
Takip sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan kadın karakola götürüldü. Burada yapılan üst aramasında kadının üzerinden 67 çeyrek altın ve yüklü miktarda para çıktı.
Altınlar ve para tutanak altına alınırken, kadına idari para cezası uygulandı.