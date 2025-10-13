Dervişoğlu'ndan, Mansur Yavaş'a sürpriz ziyaret

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "konser" soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Yavaş, "Hiçbir işlemimiz şeffaf, her kuruşun kaydı var" diyerek iddiaları reddetti. İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nun, dayanışma göstermek amacıyla bugün saat 15.30’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Yavaş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni (ABB) sarsan konser ödemeleri soruşturması, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a kadar uzandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında, konser soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

Yavaş'tan soruşturma izni talebine tepki: Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur

YAVAŞ: "İZİNSİZ İFADE VERMEYE HAZIRIM"Başsavcılığın bu adımının

ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Mansur Yavaş, hakkındaki iddiaları sert bir dille yalanladı. Yavaş, geçmişte yapılan Mülkiye müfettişleri ve MASAK incelemelerinin sonuçlarının açık ve net olduğunu vurguladı:

"Hiçbir iddia, hiçbir girişim, şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Ben doğruyu yaptım, milletimin emanetini namus bildim. Sonuç açık ve nettir: Her işlemimiz şeffaftır, her kuruşun kaydı vardır."

ABB soruşturmasında yeni hamle: Başsavcılık Mansur Yavaş için soruşturma izni talep etti

Yavaş, ayrıca hukuki sürecin uzamaması adına soruşturma iznine gerek olmadığını düşündüğünü belirterek, çağrılması durumunda hemen ifade vermeye hazır olduğunu kaydetti.

İYİ PARTİ’DEN SÜRPRİZ DESTEK ZİYARETİ

Cumhuriyet'in haberine göre, muhalefet cephesinden Mansur Yavaş'a destek geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, dayanışma göstermek amacıyla bugün saat 15.30’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde Mansur Yavaş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.