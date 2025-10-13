CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin sıradaki adresi İstanbul Sarıyer oldu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingin 15 Ekim Çarşamba günü Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacağını duyurdu. Kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle miting saati 19.30 olarak güncellendi.

CHP, Belçika'da düzenlediği yurt dışı mitinginin ardından yurt içindeki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine Sarıyer'de devam ediyor.

Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde, kış mevsiminin yaklaşması nedeni ile saat güncellemesine gidildi. Buna göre miting saat 19:30'da başlayacak.

SAAT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından şunları paylaştı:

"Adaletsizliğe karşı susmuyoruz, halkımızın iradesini savunuyoruz!

Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz.

Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı

15 Ekim Çarşamba | 19.30

Kış mevsimi nedeniyle eylem saatimiz 19.30 olarak güncellenmiştir."