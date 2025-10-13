BIST 10.622
GÜNCEL

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Bakan Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını duyurdu.

GSB BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Bakanlığın duyurusuna göre, öğrenciler e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Başvuru sonuçları, değerlendirme sürecinin ardından yine e-Devlet sistemi üzerinden açıklanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 EKİM

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 17 Ekim saat 23.59’a kadar gerçekleştirebilirsiniz.”

GSB
