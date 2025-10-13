BIST 10.622
TÜİK: Süt üretimi Ağustos'ta geriledi

TÜİK’e göre, Ağustos 2025’te toplanan inek sütü geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 azalarak 933 bin 234 ton oldu. İçme sütü, yoğurt, ayran ve kefir üretiminde artış görülürken, inek peyniri üretimi düştü. Ocak-Ağustos döneminde ise tüm süt ürünlerinde artış kaydedildi. Tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 10,1 yükseldi.

Ticari süt işletmeleri, Ağustos 2025’te 933 bin 234 ton inek sütü topladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalırken, yılın ilk sekiz ayında geçen yıla göre yüzde 0,6 artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında, Ağustos 2025’te yoğurt üretimi yüzde 7, ayran ve kefir üretimi ise yüzde 9,8 oranında artış gösterdi. İçme sütü üretimi yüzde 6 yükselirken, tereyağı ve sadeyağ üretimi de yüzde 6,8 arttı. Sadece inek peyniri üretiminde yüzde 0,7’lik bir azalma gözlemlendi. Ocak-Ağustos dönemine bakıldığında ise tüm ürün gruplarında artış kaydedildi. Bu dönemde en dikkat çekici artış yüzde 10,1 ile tereyağı ve sadeyağda yaşandı.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Temmuz 2025’te 946 bin 158 ton olan toplanan inek sütü miktarı, Ağustos’ta yüzde 1,4 azalarak 933 bin 234 tona geriledi. Aynı şekilde içme sütü üretimi de bir önceki ay 127 bin 164 ton iken, yüzde 4,1’lik artışla 132 bin 359 tona çıktı.

