Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığı belli oldu

Fenerbahçe yönetiminin İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bırakma kararı spor kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Kadro dışı kararında bardağı taşıran olayların Samsunspor maçı sonrası yaşandığı iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi milli arada radikal bir karar aldı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının perde arkası aralandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre 0-0 biten Samsunspor maçının ardından soyunma odasında İrfan Can Kahveci’nin yabancı oyuncular Archie Brown ve Alvarez’le tartışması ve ortamın gerilmesi bardağı taşırdı.

Teknik direktör Domenico Tedesco’un takımda yaşananları anlatan bir raporu başkan Sadettin Saran’a verdiği öğrenildi.

TEDESCO RAPORU SARAN'A İLETTİ



İtalyan çalıştırıcı raporunda özellikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya kalktığını ve huzursuzluk çıkardığını belirtti.

Cenk’in Samsun maçında oyuna alınmadığı için teknik heyete tepki gösterdiği de raporda yer aldı. Başkan Saran bu bilgiler üzerine futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile birlikte önce takımla görüştü. Sonrasında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bıraktı.

BROWN VE ALVAREZ'E NEDEN CEZA ÇIKMADI?

Archie Brown ve Alvarez’e bir ceza çıkmamasının sebebinin takımda alternatifleri bulunmaması olarak gösterildi. Başkan çarşamba günü konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacak.

DEVİN ÖZEK DE GİDİYOR

F.Bahçe’de operasyon İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’la sınırlı değildi. Spor AŞ’de Koç döneminden kalan yöneticiler gönderilirken Saran takımdaki operasyonlara hız verdi. İletişim koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Sıradaki ismin sportif direktör Devin Özek olacağı öğrenildi.