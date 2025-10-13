BIST 10.622
DOLAR 41,80
EURO 48,46
ALTIN 5.474,95
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığı belli oldu

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığı belli oldu

Fenerbahçe yönetiminin İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bırakma kararı spor kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Kadro dışı kararında bardağı taşıran olayların Samsunspor maçı sonrası yaşandığı iddia edildi.

Abone ol

Fenerbahçe yönetimi milli arada radikal bir karar aldı. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un kadro dışı bırakılmasının perde arkası aralandı.

Türkiye gazetesinin haberine göre 0-0 biten Samsunspor maçının ardından soyunma odasında İrfan Can Kahveci’nin yabancı oyuncular Archie Brown ve Alvarez’le tartışması ve ortamın gerilmesi bardağı taşırdı.

Teknik direktör Domenico Tedesco’un takımda yaşananları anlatan bir raporu başkan Sadettin Saran’a verdiği öğrenildi. 

TEDESCO RAPORU SARAN'A İLETTİ

İtalyan çalıştırıcı raporunda özellikle İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un yerli oyuncular üzerinde baskı kurmaya kalktığını ve huzursuzluk çıkardığını belirtti.

Cenk’in Samsun maçında oyuna alınmadığı için teknik heyete tepki gösterdiği de raporda yer aldı. Başkan Saran bu bilgiler üzerine futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ile birlikte önce takımla görüştü. Sonrasında İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’u kadro dışı bıraktı.

BROWN VE ALVAREZ'E NEDEN CEZA ÇIKMADI?

Archie Brown ve Alvarez’e bir ceza çıkmamasının sebebinin takımda alternatifleri bulunmaması olarak gösterildi. Başkan çarşamba günü konuyla ilgili bir basın toplantısı yapacak.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığı belli oldu - Resim: 0

DEVİN ÖZEK DE GİDİYOR

F.Bahçe’de operasyon İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’la sınırlı değildi. Spor AŞ’de Koç döneminden kalan yöneticiler gönderilirken Saran takımdaki operasyonlara hız verdi. İletişim koordinatörü Alper Yemeniciler ve diyetisyen Cenk Özyılmaz ile yollar ayrıldı. Sıradaki ismin sportif direktör Devin Özek olacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin cari açığı ağustos ayında 5 milyar 455 milyar dolar fazla verdi
Türkiye'nin cari açığı ağustos ayında 5 milyar 455 milyar dolar fazla verdi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın saatini fiyatı dudak uçuklattı!
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın saatini fiyatı dudak uçuklattı!
Restoran, kafe ve pastanelerdeki 'QR' dönemi sona eriyor! Artık masalarda olması zorunlu olacak
Restoran, kafe ve pastanelerdeki 'QR' dönemi sona eriyor! Artık masalarda olması zorunlu olacak
Mısır'da tarihi Gazze zirvesi! Trump 'Erdoğan harikaydı' deyip Türkiye'yi övdü
Mısır'da tarihi Gazze zirvesi! Trump 'Erdoğan harikaydı' deyip Türkiye'yi övdü
Nuray Babacan Mehmet Şimşek midesinden oldu dedi Bakanlıktan açıklama geldi
Nuray Babacan Mehmet Şimşek midesinden oldu dedi Bakanlıktan açıklama geldi
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar
Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor
Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor
‘Sıfır Günü Kuraklığı’ kapıda! İstanbullu aman dikkat tarih verildi...
‘Sıfır Günü Kuraklığı’ kapıda! İstanbullu aman dikkat tarih verildi...
Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Bu belirtilere dikkat
Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Bu belirtilere dikkat
Trump başkanlık edecek Erdoğan konuşma yapacak Mısır'daki Gazze zirvesine kimler davetli
Trump başkanlık edecek Erdoğan konuşma yapacak Mısır'daki Gazze zirvesine kimler davetli
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan! İşte aday kadrosu
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan! İşte aday kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir soruyu bilemedi ki! Sunucunun gözleri çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir soruyu bilemedi ki! Sunucunun gözleri çıktı