BIST 10.622
DOLAR 41,80
EURO 48,46
ALTIN 5.474,95
HABER /  SPOR

Yves Bissouma aylar sonra oynadığı ilk maçta sakatlandı

Yves Bissouma aylar sonra oynadığı ilk maçta sakatlandı

Yves Bissouma, Mali formasıyla aylar sonra sahalara döndü ancak oyuna girdikten 6 dakika sonra sakatlanarak sedyeyle oyundan alındı.

Abone ol

Yves Bissouma’nın sakatlık kabusu sürüyor…  29 yaşındaki oyuncu Mali formasıyla aylar sonra sahalara döndü ve yine sakatlandı. 66. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha oyuncusu büyük bir talihsizlik yaşadı ve sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra sakatlık geçiren Bissouma, acı içinde kendini yere bıraktı.  Bissouma'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin Ayakkabı devi konkordato ilan etti! Sahibi kimdir Yeşil Kundura'yı da...
Türkiye'nin Ayakkabı devi konkordato ilan etti! Sahibi kimdir Yeşil Kundura'yı da...
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığı belli oldu
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un neden kadro dışı kaldığı belli oldu
Türkiye'nin cari açığı ağustos ayında 5 milyar 455 milyar dolar fazla verdi
Türkiye'nin cari açığı ağustos ayında 5 milyar 455 milyar dolar fazla verdi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın saatini fiyatı dudak uçuklattı!
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın saatini fiyatı dudak uçuklattı!
Restoran, kafe ve pastanelerdeki 'QR' dönemi sona eriyor! Artık masalarda olması zorunlu olacak
Restoran, kafe ve pastanelerdeki 'QR' dönemi sona eriyor! Artık masalarda olması zorunlu olacak
Mısır'da tarihi Gazze zirvesi! Trump 'Erdoğan harikaydı' deyip Türkiye'yi övdü
Mısır'da tarihi Gazze zirvesi! Trump 'Erdoğan harikaydı' deyip Türkiye'yi övdü
Nuray Babacan Mehmet Şimşek midesinden oldu dedi Bakanlıktan açıklama geldi
Nuray Babacan Mehmet Şimşek midesinden oldu dedi Bakanlıktan açıklama geldi
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar
Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor
Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor
‘Sıfır Günü Kuraklığı’ kapıda! İstanbullu aman dikkat tarih verildi...
‘Sıfır Günü Kuraklığı’ kapıda! İstanbullu aman dikkat tarih verildi...
Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Bu belirtilere dikkat
Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Bu belirtilere dikkat
Trump başkanlık edecek Erdoğan konuşma yapacak Mısır'daki Gazze zirvesine kimler davetli
Trump başkanlık edecek Erdoğan konuşma yapacak Mısır'daki Gazze zirvesine kimler davetli