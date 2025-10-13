Yves Bissouma aylar sonra oynadığı ilk maçta sakatlandı

Yves Bissouma, Mali formasıyla aylar sonra sahalara döndü ancak oyuna girdikten 6 dakika sonra sakatlanarak sedyeyle oyundan alındı.

Yves Bissouma’nın sakatlık kabusu sürüyor… 29 yaşındaki oyuncu Mali formasıyla aylar sonra sahalara döndü ve yine sakatlandı. 66. dakikada oyuna giren tecrübeli orta saha oyuncusu büyük bir talihsizlik yaşadı ve sadece 1 dakika sonra yeniden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti.

ACI İÇİNDE YERDE KALDI

Oyuna girdikten sadece 1 dakika sonra sakatlık geçiren Bissouma, acı içinde kendini yere bıraktı. Bissouma'nın durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.