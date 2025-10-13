BIST 10.622
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar

Ankara'da yaşayanlar dikkat! Bugün kentin başkent oluşunun bugün 102'inci yıl dönümü dolayısıyla bazı etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler kapsamında ise bazı yollar trafiğe kapatıldı. İşte yapılan açıklamaya göre alternatif güzergahlar...

Haberi Paylaş +Aa-Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başkent oluşunun 102'inci yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak.

Bu nedenle saat 08.30'dan itibaren program bitimine kadar Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve Çapa Sokağı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması halinde ise Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı, Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak, Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

