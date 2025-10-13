BIST 10.622
DOLAR 41,80
EURO 48,46
ALTIN 5.474,95
HABER /  DÜNYA

Trump Erdoğan'ı övdü: Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var

Trump Erdoğan'ı övdü: Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese yardımcı olan ülkeler arasında Türkiye'nin önemine işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." dedi.

Abone ol

Trump, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin bugün toplanacak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a giderken, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, "Bu arada Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullandı.

Trump, gazetecilerin mutabakata varılan ateşkesin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusundaki sorularına da "Savaş bitti, savaş bitti, anlıyor musunuz?" cevabını verdi.

Ateşkesin sürdürülmesinin birçok nedeni olduğuna dikkati çeken Trump, "İnsanlar bıktı. Sadece yakın zamanda değil, yüzyıllardır insanlar bıktı. Bence herkes yerini biliyor. İsrail için, etrafındaki Müslüman ülkeler için, herkes için harika olacak. O şekilde kalacağını düşünüyorum." dedi.

Trump, Gazze'de uluslararası güce de ihtiyaç olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Gazze riviera ne zaman olacak?" sorusuna "Bilmiyorum, önce oradaki insanları gözetmemiz gerekiyor. Orası şu anda tamamen bir yıkıntı halinde." ifadelerini kullandı.

Gazze'yi ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili soruya da Trump, "Çok isterim, bununla da gurur duyarım. Orayı ziyaret etmeden görüyorum ama ayak basmak isterim. Gazze, gelecek on yıllarda muhteşem bir mucize olacak." karşılığını verdi.

Rusya'nın savaşı bitirmemesi halinde Ukrayna'ya Tomahawk yardımı yapılacağını söyledi

Trump, Rusya'nın savaşı sonlandırma konusunda adım atmadığı takdirde Ukrayna'ya NATO aracılığıyla Tomahawk seyir füzesi yardımı yapacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da devam eden savaşı sonlandırmak için anlaşmaya varmaması halinde "onun adına iyi şeyler olmayacağını" kaydeden Trump, "Açıkçası, Rusya ile Tomahawk füzeleri hakkında görüşmem gerekebilir. Tomahawk füzelerinin kendilerine doğru fırlatılmasını isterler mi? Sanmıyorum." dedi.

Trump, ülkesinin Ukrayna'ya NATO üzerinden silah yardımına devam ettiğini hatırlatarak, "Ona (Putin'e) şöyle diyebilirim, eğer bu savaş sona ermezse, onlara (Ukrayna'ya) Tomahawk göndereceğim." ifadelerini kullandı.

Pakistan ve Afganistan arasında arabuluculuk üstlenme mesajı

"Savaşları çözmede" ve "barışı sağlamada" başarılı olduğunu ve böylece milyonlarca kişinin hayatını kurtardığını savunan Trump, 11 Ekim'de Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülkenin sınır güçleri arasında çıkan çatışmaya da değindi.

Trump, "Duyduğuma göre, Pakistan ile Afganistan arasında bir savaş çıkmış. Ben de 'geri dönene kadar beklemem gerekecek' dedim. Şu an başka biriyle ilgileniyorum." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's'ı protestosu sürüyor
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's'ı protestosu sürüyor
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları sürprize imza attı
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları sürprize imza attı
İran'ın köklü gazetesi, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu hata olarak nitelendirdi
İran'ın köklü gazetesi, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu hata olarak nitelendirdi
Otomotiv sektörü 9 ayda üretimde gaza bastı
Otomotiv sektörü 9 ayda üretimde gaza bastı
Erdoğan’ın Mısır ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Erdoğan’ın Mısır ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Faroe Adaları'ndan sürpriz galibiyet
Faroe Adaları'ndan sürpriz galibiyet
Eğlence merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Eğlence merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Fazıl Say ve Aslıhan And evleniyor
Fazıl Say ve Aslıhan And evleniyor
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu