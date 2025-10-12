BIST 10.720
DOLAR 41,76
EURO 48,63
ALTIN 5.391,96
HABER /  DÜNYA

Eğlence merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Eğlence merkezine silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'nin South Carolina eyaletine bağlı St. Helena Adası’ndaki bir barda sabaha karşı meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi yaralandı.

Abone ol

ABD'nin South Carolina eyaletinde bir barda meydana gelen silahlı olayda 4 kişi öldü, en az 20 kişi yaralandı.

Beaufort County Şerif Ofisi, olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Açıklamada, eyaletin St. Helena Adası'ndaki bir barda sabaha karşı silahlı olay meydana geldiği, 4 kişinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, polisin silahlı olayla ilgili incelemelere devam ettiği bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Erdoğan, Gazze zirvesi için Mısır’a gidiyor
Türkiye'nin Ayakkabı devi konkordato ilan etti
Türkiye'nin Ayakkabı devi konkordato ilan etti
Fazıl Say ve Aslıhan And evleniyor
Fazıl Say ve Aslıhan And evleniyor
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Ankara Kitap Fuarı’nda Hasan Doğan’a yoğun ilgi! Kuyruklar oluştu
Rize’de otomobil tırla çarpıştı: 3 ölü
Rize’de otomobil tırla çarpıştı: 3 ölü
Frankfurt'tan Türkiye'ye 'Can Uzun' tehdidi
Frankfurt'tan Türkiye'ye 'Can Uzun' tehdidi
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma: Onlarca asker öldü
Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma: Onlarca asker öldü
Fenerbahçe’den şok karar! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı
Fenerbahçe’den şok karar! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı
Milli Takım’da Berke Özer krizi! TFF tepki gösterdi, Berke yalanladı
Milli Takım’da Berke Özer krizi! TFF tepki gösterdi, Berke yalanladı