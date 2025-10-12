BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  GÜNCEL

Rize’de otomobil tırla çarpıştı: 3 ölü

Rize’de otomobil tırla çarpıştı: 3 ölü

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen kazada, refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin tırla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ahmet Okumuş ve Gülsüm Okumuş olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Nuray Başar hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abone ol

Rize'nin Çayeli ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rize'den Artvin istikametine giden Ahmet Okumuş yönetimindeki 16 AIU 111 plakalı otomobil, Çayeli Limanköy mevkisinde refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Otomobil, Rize yönüne giden D.M. idaresindeki HR-822-HH plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Gülsüm Okumuş'un olay yerinde öldüğü belirlendi.

Ağır yaralanan Nuray Başar da kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Artvin-Rize yönündeki trafik akışı yan yoldan sağlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Frankfurt'tan Türkiye'ye 'Can Uzun' tehdidi
Frankfurt'tan Türkiye'ye 'Can Uzun' tehdidi
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
Diyarbakır-Mardin karayolunda feci kaza! Çok sayıda yaralı var...
Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma: Onlarca asker öldü
Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma: Onlarca asker öldü
Fenerbahçe’den şok karar! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı
Fenerbahçe’den şok karar! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı
Milli Takım’da Berke Özer krizi! TFF tepki gösterdi, Berke yalanladı
Milli Takım’da Berke Özer krizi! TFF tepki gösterdi, Berke yalanladı
Antalya'da hortum paniği
Antalya'da hortum paniği
Bakan Kurum: Trabzon’umuzu yatırımlarla güzelleştiriyoruz
Bakan Kurum: Trabzon’umuzu yatırımlarla güzelleştiriyoruz
Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi tutuklandı
Bursa'da uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişi tutuklandı
İbrahim Tatlıses'in vefası! Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti: "Çok ekmeğini yedik"
İbrahim Tatlıses'in vefası! Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret etti: "Çok ekmeğini yedik"
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin pazartesi sabah saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin pazartesi sabah saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor
İsrail'den rehine açıklaması! Serbest bırakılma tarihlerini açıkladı
İsrail'den rehine açıklaması! Serbest bırakılma tarihlerini açıkladı
Ev sahiplerinden 'yüzde 20 stopaj' alınacağı iddialarına Bakanlıktan açıklama!
Ev sahiplerinden 'yüzde 20 stopaj' alınacağı iddialarına Bakanlıktan açıklama!