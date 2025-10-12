BIST 10.720
Antalya'da hortum paniği

Antalya’nın Alanya ilçesinde, yağışın ardından Konaklı Mahallesi açıklarında denizde hortum meydana geldi. Kentin farklı noktalarından görüntülenen hortum, kısa sürede etkisini yitirirken herhangi bir zarara yol açmadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

İlçede yer yer etkili olan yağış sonrasında Konaklı Mahallesi açıklarında hortum oluştu.

Hortum, bölgede herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

