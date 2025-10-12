BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  GÜNCEL

English Home 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekiliyor...

English Home 10 yıldır hizmet verdiği ülkeden çekiliyor...

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home, 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği Ukrayna pazarından çekilme kararı aldı. Şirket, ülkedeki 35 mağazasını kapatma sürecine girerken, resmi internet sitesindeki faaliyet listesinden de Ukrayna'yı kaldırdı.

Abone ol

Türk mobilya ve dekorasyon markası English Home English Home, 2010 yılında yurt dışı açılımına Ukrayna ile başlamış ve kısa sürede 35 mağazaya kadar ulaşarak pazarda güçlü bir konum elde etmişti. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik ve operasyonel zorluklar, markanın Ukrayna'daki faaliyetlerini sonlandırma kararını beraberinde getirdi.

ÜLKEDEN TAMAMEN ÇEKİLDİ

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre şirket, "pazar koşulları ve operasyonel zorluklar" gerekçesiyle ülkeden tamamen çekilme sürecini resmen başlattı.

ŞUBAT AYINDA ONLINE SATIŞLAR DURDU

English Home'un çekilme sinyalleri ilk kez Şubat 2025'te görülmüştü. Şirketin Ukrayna'daki e-ticaret sitesi önce fiyatları kaldırdı, ardından kullanıcı kayıtlarını devre dışı bıraktı. Kısa bir süre sonra internet sitesi tamamen erişime kapandı. English Home'un Ukrayna'daki Instagram hesabından yapılan açıklamada, online satışların durdurulduğu ve alışverişlerin sadece fiziksel mağazalardan yapılabileceği belirtilmişti.

UKRAYNA LİSTEDEN ÇIKARILDI

Markanın küresel internet sitesinde yer alan "faaliyet gösterilen ülkeler" listesinden Ukrayna'nın çıkarıldığı fark edildi. Ülkede az sayıda mağaza hâlen açık olsa da, bu mağazaların da kademeli olarak kapatılacağı bildiriliyor.

GLOBAL STRATEJİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

English Home, 2010'dan bu yana yurt dışı yatırımlarını hızla artırarak Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlar'da önemli bir büyüme kaydetmişti. Ukrayna'dan çekilme kararı, şirketin küresel stratejisini yeniden yapılandırdığı bir döneme denk geliyor. Sektör kaynaklarına göre English Home, bundan sonraki süreçte kaynaklarını daha istikrarlı ve büyüme potansiyeli yüksek pazarlara yönlendirmeyi planlıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler: İşgal ettiğin koltuğa saygın yok mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler: İşgal ettiğin koltuğa saygın yok mu?
Bu rakam korkunç! Avrupa'da ilk sırada Türkiye var...
Bu rakam korkunç! Avrupa'da ilk sırada Türkiye var...
Aydın'da mantar yedikten sonra fenalaşan çiftten koca öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
Aydın'da mantar yedikten sonra fenalaşan çiftten koca öldü, karısı hastaneye kaldırıldı
Alanya'da villalara yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Alanya'da villalara yakın ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bakanlıktan o markalara uyarı! Daha öncesinde de listedeydi...
Bakanlıktan o markalara uyarı! Daha öncesinde de listedeydi...
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu
Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, İspanya'daki Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu
Gazze'de ateşkes: Yardım TIR'ları bölgeye girdi
Gazze'de ateşkes: Yardım TIR'ları bölgeye girdi
Milli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk etti
Milli kaleci Berke Özer, A Milli Futbol Takımı kampını izinsiz terk etti
Papa, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirdi
Papa, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesi "umut ışığı" olarak nitelendirdi
Yeni araştırma: Zayıf kişiler Covid-19'u daha ağır geçiriyor
Yeni araştırma: Zayıf kişiler Covid-19'u daha ağır geçiriyor
Üç Katarlı diplomat trafik kazasında hayatını kaybetti
Üç Katarlı diplomat trafik kazasında hayatını kaybetti
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarına yanıt