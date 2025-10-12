BIST 10.720
Üç Katarlı diplomat trafik kazasında hayatını kaybetti

Üç Katarlı diplomat trafik kazasında hayatını kaybetti

Gazze ateşkes görüşmeleri için Mısır’da bulunan üç Katarlı diplomat, Şarm el-Şeyh yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada iki kişi yaralandı ve hastanede tedavi görüyor.

Gazze ateşkes görüşmelerinin sürdüğü Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde, üç Katarlı diplomatın içinde bulunduğu araç kaza yaptı ve diplomatlar yaşamını yitirdi.

Katar’ın Mısır Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Katar Emirlik Divanı’nda görevli üç diplomatın, Şarm el-Şeyh yakınlarındaki virajlı bir yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada araçta bulunan iki kişinin ise yaralandığı ve kentteki bir hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden diplomatların naaşları ve yaralılar, bugün Doha’ya gönderilecek. Diplomatların bölgeye Gazze ateşkes görüşmelerine katılmak amacıyla geldiği ifade edildi.

Türkiye fındık ihracatından 9 ayda 1,6 milyar doları aşkın gelir sağladı
Montella o şehirde vergi rekortmeni oldu! Ödediği rakam dudak uçuklattı
İstanbul'd bir evin balkonu çöktü!
Mehmet Şimşek açıkladı! "Amaç cezalandırmak değil"
Bursa'da akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
Türkiye ile Suriye arasında güvenlik iş birliği toplantısı
Amerikalı şirketin çalışanları 5 aydır grevdeydi! Binlerce Türk işçi işsiz kaldı...
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!
İsrail Savunma Bakanı Katz'dan ateşkese rağmen "Gazze’de yıkıma devam edeceğiz" mesajı
Dünyaca ünlü şarkıcı sahnede saldırıya uğradı...
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörü resmen duyurdu
Yeni trafik cezaları bu hafta Meclis'e geliyor
