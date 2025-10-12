Üç Katarlı diplomat trafik kazasında hayatını kaybetti

Gazze ateşkes görüşmeleri için Mısır’da bulunan üç Katarlı diplomat, Şarm el-Şeyh yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Kazada iki kişi yaralandı ve hastanede tedavi görüyor.

Gazze ateşkes görüşmelerinin sürdüğü Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde, üç Katarlı diplomatın içinde bulunduğu araç kaza yaptı ve diplomatlar yaşamını yitirdi.

Katar’ın Mısır Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Katar Emirlik Divanı’nda görevli üç diplomatın, Şarm el-Şeyh yakınlarındaki virajlı bir yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. Kazada araçta bulunan iki kişinin ise yaralandığı ve kentteki bir hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybeden diplomatların naaşları ve yaralılar, bugün Doha’ya gönderilecek. Diplomatların bölgeye Gazze ateşkes görüşmelerine katılmak amacıyla geldiği ifade edildi.