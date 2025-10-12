BIST 10.720
Bakanlıktan o markalara uyarı! Daha öncesinde de listedeydi...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "taklit ve tağşiş" listelerinde 2025 yılı boyunca yapılan denetimlerde 37 firmanın birden fazla kez hileli ürünle yakalandığı tespit edildi. Zeytinyağı, bal ve süt ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekerken bazı firmalar 10'un üzerinde listeye girdi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı "Taklit ve Tağşiş" listelerinde bazı firmalar aynı yıl içinde defalarca yer aldı. Zeytinyağından bala, süt ürünlerinden ete kadar pek çok gıdada uygunsuzluk tespit edildi.

TÜKETİCİ İÇİN KIRMIZI ALARM

Gıda güvenliği, her tüketici için öncelikli bir konu haline gelirken, son yıllarda "tağşiş" haberleri toplumun gündeminde sıkça yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımladığı "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ile "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listeleri, hangi ürünlerde hile yapıldığını açıkça ortaya koyuyor.

Bakanlık, ülke genelinde yürütülen denetimlerde taklit, tağşiş ve sağlığı tehdit eden uygulamaları tespit ettiği markaları kamuoyuna ilan ediyor.

37 FİRMA TEKRAR TEKRAR LİSTEYE GİRDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak paylaştığı listelere göre, 2025'in başından bu yana 37 firma en az iki kez tağşiş gerekçesiyle listelerde yer aldı. Denetimlerde özellikle zeytinyağı, bal, süt ve et ürünlerinde ciddi uygunsuzluklara rastlandı.

DEFALARCA YAKALANAN FİRMALAR

T24'ün haberine göre, aynı yıl içinde birden fazla kez "hileli ürün" nedeniyle listelerde görülen bazı firmalar dikkat çekti:

Vahit Yıldız Balsu
19 farklı marka ve ürünle mayıs ayında listelerde yer aldı.

Ertürk Et ve Et Ürünleri Gıda ve Gıda Katkı Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.
"Mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti" nedeniyle 17 kez listelere girdi.

Baldağ Gıda Sanayi
Haziran, temmuz ve eylül aylarında toplam 14 kez listelere girdi.

Sonkoz Yağ Gıda İnşaat Petrol San. ve Tic. Ltd. Şti.
Sızma zeytinyağına farklı tohum yağları karıştırdığı gerekçesiyle nisandan ekime kadar 11 kez listede yer aldı.

Saf Naturel Bal Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. Şti.
Bal ve pekmez ürünlerinde tağşiş tespit edilen firma 6 kez listelere girdi.

Özdeğirmenciler Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.
Tohum yağları karıştırıldığı gerekçesiyle 5 kez listede bulundu.

Hilal Hayvansal Ürünler Yem Süt ve Süt Ürünleri Toptan Ticareti Ltd. Şti.
Zeytinyağında tohum yağı karıştırılması nedeniyle farklı aylarda 4 kez listede yer aldı.

TÜKETİCİLER İÇİN UYARI

Uzmanlar, tüketicilerin etiket okumayı alışkanlık haline getirmesi gerektiğini ve özellikle zeytinyağı, bal ve süt ürünleri alırken güvenilir üretici ve markaları tercih etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bakanlık, denetimlerin aralıksız sürdüğünü ve tağşiş yapan firmalara idari yaptırımlar ve kamuoyu ifşası yoluyla caydırıcılık sağlamayı amaçladığını belirtiyor.

