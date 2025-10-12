Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Abone ol
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."
Vergi kanununda yapılması planlanan yeni düzenleme ile konut kiralarına da yüzde 20 oranında stopaj zorunluluğu getirileceği, ev sahiplerinin kiralarını yalnızca banka veya PTT aracılığıyla tahsil edebileceği ve bu gelirler üzerinden yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağı iddia edilmişti.