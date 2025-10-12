BIST 10.720
A Milli Takım'da sakatlık: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı!

TFF, A Milli Takım'ın Bulgaristan'a karşı oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci ile ilgili açıklama yayımladı.

A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 3. maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlılarda maça sonradan dahil olan İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi.

İrfan Can Kahveci, dün oynanan Bulgaristan - Türkiye müsabakasında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu."

İrfan Can Kahveci, Bulgaristan'a attığı gol sonrası sevincini Oğuz Aydın ile paylaştı.

BULGARİSTAN MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

A Milli Takım'da sonradan oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci, 6-1 kazanılan maçta Türkiye'nin son golünü atan isim olmuştu.

