İsviçre polisi, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti

İsviçre'nin başkenti Bern'de düzenlenen Filistin destekçisi ve İsrail karşıtı gösteriye polis müdahale etti.

Bern kent merkezinde gerçekleştirilen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Polis, daha sonra Federal Parlamento binasına yürüyüşe geçen protestoculara müdahale etti.

Federal Parlamento binasının bulunduğu alanı kapatarak göstericilerin ilerlemesini engelleyen polis, kalabalığın bir kısmını ablukaya aldı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

Bu sırada bölgede yangın çıktı ve itfaiye ekipleri buna müdahale etti.

Sonrasında göstericiler, şehir merkezindeki tren istasyonunu kapatmak istedi. Geniş güvenlik önlemi alan polis, göstericileri engelledi.

Polis, burada bulunan yüzlerce kişiyi dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Diğer kantonlardan polisler de olay yerine konuşlandırıldı.

Bern polisi, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, çok sayıda mülke zarar verildiği için kaynakları seferber etmek zorunda kaldıklarını bildirdi. Paylaşımda, gösterinin resmi başvuru olmadan yapıldığı ileri sürüldü.

