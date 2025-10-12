BIST 10.720
Blok3 konserinde eğlenceli anlar! Attığı hikaye başını yaktı

Türk rap müziğinin yükselen ismi Blok3, Samsun'daki konserinde yaşanan beklenmedik olayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Konser sırasında yükselen ıslık sesleri, hem sanatçıyı hem de hayranlarını şaşırttı.

Türk rap müziğinin son dönemlerde yükselen isimlerinden Blok3, Samsun'daki konserinde büyük bir ilgiyle karşılandı.

KONSER GİRİŞİNDE İZİDİHAM

Etkinlik öncesinde binlerce hayranın alana akın etmesiyle girişlerde ciddi yoğunluk yaşandı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı anlarda izdiham tehlikesi oluşurken, sanatçıdan gecikmeye dair açıklama gecikmedi.

HER ŞEY ATTIĞI BU HİKAYEYLE BAŞLADI

Konserin planlanan saatinde başlayamaması üzerine Blok3, sosyal medya üzerinden bir hikâye paylaşarak Samsunlu dinleyicilerine seslendi. Genç rapçi, "Kapıdaki sıranın bitmemesi nedeniyle sizi biraz bekleteceğim Samsun. Sizi seviyorum" ifadeleriyle hayranlarına sabır çağrısı yaptı.

KONSER ALANINDAN ISLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Sanatçının paylaşımının hemen ardından konser alanından ıslık sesleri duyulmaya başlandı. Seyircilerin tepkisini fark eden Blok3, bir paylaşımda daha bulunarak kalabalığa şu sözlerle seslendi:"Arkadaşlar herkese selamlar, hikaye atana kadar bir tane ıslık sesi yoktu. Hikayeyi bir attım herkes ıslık çalmaya başladı. Kapıda bin 500 tane insan var onlar gelmeden bu konseri yapsam, onların verdiği paraya haksızlık olmayacak mı? İşinden, gücünden gelenler var..."

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Kapıdaki kalabalığın tamamen içeri alınmasının ardından sahneye çıkan Blok3, enerjik performansıyla izleyenlerden tam not aldı. Konser boyunca ve sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımlar büyük ilgi gördü. Özellikle konser öncesi yaşanan gecikme ve sanatçının açıklamaları, sosyal medya platformlarında en çok konuşulanlar arasına girdi.

