Afganistan-Pakistan sınırında çatışma

Afganistan-Pakistan sınırında akşam saatlerinde şiddetli çatışmalar başladı. Pakistan medyası savaş uçaklarının havalandığını duyururken, Afganistan tarafından "Pakistan ile çatışıyoruz" açıklaması yapıldı.

Afganistan-Pakistan sınır hattında gerilim, akşam saatlerinde şiddetli çatışmalarla tırmandı. Geçtiğimiz günlerde Pakistan ordusunun Afganistan topraklarında düzenlediği istihbarat operasyonunun ardından

başlayan çatışmalar yeniden alevlendi.

Çatışmaların temel nedeni, geçtiğimiz günlerde Pakistan ordusunun Afganistan topraklarında gerçekleştirdiği operasyon oldu. Bu operasyon sırasında Pakistan askerleri ile silahlı militanlar arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Olaylarda 11 Pakistan askeri ve 19 militan hayatını kaybetmişti.

Akşam saatlerinde alevlenen gerilimle birlikte Taliban yönetimi, Pakistan sınırına ek birlikler sevk ettiğini duyurdu.

Askeri sevkiyat sonrası Pakistan medyasında önemli bir gelişme yer aldı. Medya kuruluşları, "savaş uçaklarının havalandığı" bilgisini aktardı. Öte yandan, Afganistan tarafından yapılan resmi açıklamalarda ise "Pakistan ile çatışıyoruz" ifadeleri kullanıldı.