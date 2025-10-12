BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  DÜNYA

Katar'da 3 diplomat trafik kazasında öldü

Katar'da 3 diplomat trafik kazasında öldü

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Abone ol

Katar’ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü
Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü
Gündemi sarsacak kulis! 30 ilin kanunu değişiyor
Gündemi sarsacak kulis! 30 ilin kanunu değişiyor
AK Parti düğmeye bastı, kanun değişiyor! 20 milyon vatandaşı ilgilendiriyor
AK Parti düğmeye bastı, kanun değişiyor! 20 milyon vatandaşı ilgilendiriyor
Mısır'da tarihi Gazze zirvesi yarın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak...
Mısır'da tarihi Gazze zirvesi yarın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak...
Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton hayatını kaybetti
Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton hayatını kaybetti
Sağanak sonrası Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Sağanak sonrası Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
MEB duyurdu! Pazartesi günü tüm okullarda uygulanacak
MEB duyurdu! Pazartesi günü tüm okullarda uygulanacak
Şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti
Şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü
Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü
Rojin Kabaiş soruşturmasında şok gelişme! 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında şok gelişme! 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi
Sabah saatlerinde fena sallandı! AFAD son depremi duyurdu
Sabah saatlerinde fena sallandı! AFAD son depremi duyurdu
Fenerbahçe'deki görev değişiklikleri KAP'a bildirildi
Fenerbahçe'deki görev değişiklikleri KAP'a bildirildi