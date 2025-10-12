SaaS Summit & Buildathon 25 Etkinliği İstanbul BTM’de büyük bir katılımla gerçekleştirildi

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon dünyasının önde gelen etkinliklerinden biri olan SaaS Summit & Future Bridge Buildathon 2025, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ev sahipliğinde 600’ün üzerinde katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.BTM, dünyanın en büyük üçüncü kuluçka merkezlerinden biri olarak SaaS (Software as a Service), yapay zekâ ve AI Agent teknolojilerinde geliştirilen yenilikçi projelere sahne oldu.

Etkinlik, SaaS Summit Kurucusu Tuğra Avcı ve Yardımcısı Enes Evkuran liderliğinde organize edildi. Bu yılki organizasyon, yalnızca Türkiye’de değil, global ölçekte tanınan teknoloji markalarının da desteğiyle gerçekleştirildi.

25 Takım, 75 Yarışmacı ve 500.000 TL Büyük Ödül

Etkinliğe 600’ün üzerinde devasa bir katılım sağlandı. 12 oturum boyunca 20 konuşmacı SaaS ve yapay zekâ ekosistemindeki son trendleri tartıştı. Buildathon yarışmasında 25 takım (75 yarışmacı) SaaS ve AI tabanlı çözümler geliştirmek için yarıştı. Projeler; yenilikçilik, ölçeklenebilirlik, ticarileşme potansiyeli ve sosyal etki kriterlerine göre değerlendirildi. 14 finalist jüri karşısında sunum yaptı ve iki aşamalı değerlendirme sonunda 500.000 TL değerindeki büyük ödül sahibini buldu. Sonuçlar, saasbridge.co adresinde kamuya açık olarak paylaşıldı.

Davetle Oluşturulan Jüri Kadrosu: Türkiye’nin ve Dünyanın Tanıdığı İsimler

Bu yılın Buildathon jüri kadrosu, Türkiye’nin önde gelen teknoloji uzmanlarından ve uluslararası düzeyde tanınan profesyonellerden oluşturuldu.

Etkinlik kurucusu Tuğra Avcı, jüri seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu yıl jüri kadromuz tamamen seçici bir sistemle oluşturuldu. Menekşe Boztepe yapay zekâda, Alican Kiraz ise siber güvenlikte yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da etkisini kanıtlamış iki isim. Diğer jüri üyeleri de akademik ve sektörel başarılarıyla ülkemizde referans konumunda.”

Menekşe Boztepe ve Alican Kiraz: Jürinin Öne Çıkan İki İsmi

Menekşe Boztepe, JetiGo Yazılım şirketinin Kurucusu ve CEO’su olarak, yapay zekâ destekli kurye otomasyon sisteminin mimarıdır. Geliştirdiği bu sistem, teslimat operasyonlarında karar verme süreçlerini insan müdahalesinden bağımsızlaştırarak tam otonom görev atama ve rota optimizasyonu gerçekleştiren, dünyada benzerine çok az rastlanan bir teknolojidir. Bu yenilik, Türkiye’de lojistik sektörüne yeni bir operasyonel model kazandırmış, aynı zamanda uluslararası teknoloji çevrelerinde “AI-driven delivery orchestration” yaklaşımının öncü örneklerinden biri olarak gösterilmiştir.

IEEE Senior Member ve Hackathon Raptors Fellow unvanlarına sahip olan Boztepe, yalnızca girişimcilik dünyasında değil, akademik çevrelerde de yapay zekâ tabanlı sistemlerin uygulama alanlarına dair çalışmalarıyla tanınmaktadır. Teknoloji alanında kadın liderliği konusunda rol model olarak kabul edilen Boztepe, AI girişimciliğini küresel ölçekte temsil eden sayılı kadın liderlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Alican Kiraz ise Trendyol Group Siber Güvenlik Merkezi Başkanı olarak Türkiye’nin dijital güvenlik altyapısında yön verici çalışmalarıyla tanınıyor.

Her iki jüri üyesi de yalnızca alanlarındaki başarılarıyla değil, bağımsız teknik katkıları ve sektörel etkileri sayesinde jüriye davet edildi.

Etkinliğin Jüri Kadrosu

🔹 Menekşe Boztepe – Founder & CEO, JetiGo, IEEE Senior Member, Hackathon Raptors Fellow

🔹 Alican Kiraz – Head of Cyber Defense Center, Trendyol Group

🔹 Ömer Faruk Çelebi – CTO, Kariyer.net

🔹 Melih Sakarya – Founder & CEO, Testinium

🔹 Salih Ergüt, PhD – Chief Innovation & Strategy Officer, OREDATA

🔹 Ahu Bade Özkan – Co-Founder & CXO, Hirincycle.ai

🔹 Doç. Dr. Özgün Biçer – Marmara Üniversitesi

🔹 Ceyhun Güler – Global CIO, Tecmony

Sponsorlar ve Katkı Sağlayan Kuruluşlar

Etkinliğin Ana Sponsorları arasında Microsoft ve Logosoft yer aldı.

Her iki marka, SaaS ekosisteminin gelişimini destekleyen teknolojik çözümleriyle etkinliğe yön verdi. Platin Sponsor olarak etkinliğe ev sahipliği yapan BTM – Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, girişimcilik ve inovasyonun buluşma noktası olarak Buildathon’un tüm aşamalarına stratejik destek sağladı. Gümüş Sponsorlar arasında OREDATA ve EasyApp, Medya Sponsoru olarak Upcorn, Buildathon Destekçileri arasında ise Lovable ve Fal markaları yer aldı. Ayrıca, Branding Türkiye medya partnerliği üstlenirken, Kahve Sponsoru olarak Kaffee Schütz etkinliğe renk kattı.

Organizasyona destek veren kurumlar arasında ise; e2VC, Trendyol, iLab, Teknasyon, Metis ve Testinium da bulunuyor. Bu güçlü destek yapısı, SaaS Summit 2025’in Türkiye teknoloji ekosisteminde ulaştığı ulusal çaplı prestiji ortaya koydu.

Yapay Zekâ ve Siber Güvenliğin Kesişiminde Seçici Değerlendirme

Etkinlik sonrası yapılan değerlendirmelerde, Menekşe Boztepe’nin yapay zekâ tabanlı SaaS sistemleri üzerine geliştirdiği çözümler; Türkiye’de lojistik optimizasyonu ve enerji verimliliği sağlayan örnek modeller arasında gösterildi.

Boztepe, değerlendirme süreci hakkında şunları söyledi:

“Yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji değil, iş dünyasının karar mekanizmasını şekillendiren temel güç.

Türkiye’nin SaaS girişimcilerinin bu vizyonu benimsemesi, ülkemizi küresel ölçekte rekabetçi hale getirecek.”

Alican Kiraz ise siber güvenlik odaklı girişimlerin önemine dikkat çekerek,

“Yapay zekâ ve güvenliğin kesişim noktası, geleceğin dijital altyapısını inşa edecek.”

ifadelerini kullandı.