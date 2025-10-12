BIST 10.720
İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti

İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı E Grubu'nda İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti.

İspanya'nın Elche şehrindeki Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 24. dakikada Yeremi Pino'nun golüyle 1-0 öne geçerken 30. dakikada ise Ferran Torres, penaltı kaçırdı. İspanya, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İspanya, 64. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve maç da 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla, İspanya, 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı ve grupta liderliğini sürdürdü. Gürcistan ise 3 puanda kaldı.

