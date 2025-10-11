BIST 10.720
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, 'Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.' sözlerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Nazım Hikmet'in ifadesiyle 'Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne; allı pullu bir balon gibi verelim, oynasınlar.' Canımız, ciğerimiz olan evlatlarımızı korumak, onlara müreffeh bir gelecek sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

