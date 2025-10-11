CHP'li Belediye Başkan Mehmet Ali Orpak'ın içki şişeli cuma mesajına tepki

Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak'ın içki şişeleri görseliyle cuma mesajı vermesine tepki gösteren yazar Servet Beki, "Mübarek günlere dil uzatacak kadar hadsiz olanlar, milletin gönlünde yer bulamaz. " ifadelerini kullandı.

CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak'ın dini değerleri hakaretle nitelenen paylaşımı tepki çekti.

Cuma günü mesajını alkol şişesi ile kutlayan Orpak yoğun eleştiri aldı.

Gazeteci yazar Servet Beki, Orpak'a sosyal medya hesabından tepki göstererek, şu ifadelere yer verdi:

"Hadsiz! CHP’li Denizli Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, “Hayırlı cumalar” gibi mübarek bir günü, içki şişeleriyle yan yana getirip paylaşmak; sadece bir densizlik değil, aynı zamanda milyonların değerine yapılmış açık bir saygısızlıktır. Mübarek günlere dil uzatacak kadar hadsiz olanlar, milletin gönlünde yer bulamaz. Dini değerlerle alay eden kim olursa olsun, halkın vicdanında mahkûmdur."