BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  EKONOMİ

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 328 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Abone ol

Enerji Piyasaları İşletme AŞ ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 15 milyon 789 bin 934 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 15 milyon 866 bin 835 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 328 lira 56 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 102 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 44 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 612 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 137 milyon 703 bin 632 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 413 bin 547 metreküp olarak kayıtlara geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında durmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail attığı imzanın arkasında durmalıdır
Songül Öden yazar oldu! İlk kitabı çıkıyor...
Songül Öden yazar oldu! İlk kitabı çıkıyor...
Tony Blair'ın çocuk istismarcısı fuhuş taciri Jeffrey Epsein ile görüştüğü ortaya çıktı
Tony Blair'ın çocuk istismarcısı fuhuş taciri Jeffrey Epsein ile görüştüğü ortaya çıktı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" yapıldı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" yapıldı
İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı! Ukrayna'dan geliyor...
İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı! Ukrayna'dan geliyor...
Sabahat Akkiraz'ın cemevi paylaşımı olay oldu MHP'den yanıt geldi
Sabahat Akkiraz'ın cemevi paylaşımı olay oldu MHP'den yanıt geldi
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken "ünlü" paylaşımı
MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken "ünlü" paylaşımı
İsrail'in alıkoyduğu AP Milletvekili Camara yarın Ürdün'e gönderilecek
İsrail'in alıkoyduğu AP Milletvekili Camara yarın Ürdün'e gönderilecek
Pasaport kontrolüne son! Avrupa'ya girişte yeni dönem
Pasaport kontrolüne son! Avrupa'ya girişte yeni dönem
Papara soruşturması tamamlandı Ahmet Faruk Karslı'ya 28 yıl hapis cezası istendi
Papara soruşturması tamamlandı Ahmet Faruk Karslı'ya 28 yıl hapis cezası istendi